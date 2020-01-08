﻿Theory 摩登上班

返工衫多數以簡潔優雅的設計為大前提，未必能展現穿者個性。若要凸顯個人的穿衣風格，點到即止的細節正好幫上一把，好像來自美國的時裝品牌Theory，其最新的冬季/早春系列，設計貫徹精準利落的剪裁風格，女裝結合大膽絢麗的用色及印花圖案，而男裝就主打藝術圖案與功能性面料，讓上班族低調地流露時尚美感。



品牌一直堅持兼具奢華感與實用性的設計理念，作品散發具個性的摩登風格，所以品牌成立只有短短二十多載，卻已贏得不少上班族的歡心。適值時而寒冷、時而溫暖的天氣，剛新登場的冬季/早春系列，正大派用場。



簡約設計 精準剪裁



女裝延續品牌強調的功能性設計，以及簡約利落的輪廓線條。新品除了運用糅合經典與新科技的面料之外，又用上茄士咩及Regal Wool製作，輕柔舒適。新作包括各式外套、恤衫、長褲與半截裙等不同單品，方便打造具層次感的優雅Working Style，例如色丁恤衫襯以設計恍如西裝褸的皮革拉鏈Coat Dress，已可凸顯型格。同樣以恤衫為主打，若以之配搭圓領上衣與百褶半截裙，造型斯文又不失活潑感覺。新裝看似設計簡約，卻運用點到即止的細節處理，提升了吸睛度。就像一件圓領上衣，大玩拼湊點子，以深淺顏色配搭斜紋與條紋圖案，營造出強烈的對比視效。



男裝系列則從荷蘭藝術家Jan Schoonhoven的幾何圖案擷取創作靈感，採用極簡圖形元素作為主打，為衣裝製造焦點。新品採用了最新的功能性斜紋面料（Technical Twill）之外，更選用可水洗的Merino Wool（美利奴羊毛）製作。今回設計師主要為男士塑造簡約輕鬆的穿搭造型，展現別具一格的層次美，利用季節必備的外套作為配搭重心，例如以灰色條紋拉鏈外套，配襯白色樽領上衣與灰色圓領上衣，以顏色與衣裝的長短剪裁，拼湊出現代雅士的新型格。



文：Elaine Chung



圖：品牌提供 查詢：3527 3728



