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﻿天然有機新品 冬日護理

2020-01-08 列印
﻿天然有機新品 冬日護理
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　 空氣污染嚴重，肌膚變得愈來愈敏感，都巿人對護膚品的要求也嚴謹起來，來自澳洲的天然有機品牌MUKTI，相信會是喜愛天然護理人士的恩物。產品由擁有超過二十年研究植物學及有機綠色植物美容經驗的創辦人MUKTI所創立，謝絕一切對肌膚造成傷害的化學及人工合成份，堅持以澳洲原生植物萃取配方，配合多種複方肽、精純維他命結合而成。特別推介品牌的Age Defiance高效修護抗老系列，當中的Day Serum及Vitamin Booster修護度高，為冬日護理之選。

文︰Angel

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