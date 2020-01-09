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﻿2020時尚眼鏡新視野

2020-01-09 列印
Stella McCartney的夏季女裝系列，均採用配以金屬鏈的超大號太陽眼鏡作主要配飾，更可以當作項鏈。（S）
■長方形纖維鏡框的鉸鏈位綴以品牌標誌金屬片，鏡片亦以經典的Scritto印花設計/$4,000/B。
■Kenzo新作鏡片上的3D品牌標誌與獨特框架設計，帶出超現代的時尚感/$1,500/T。
■Loewe超大號方形鏡框以雕刻纖維製作，鏡臂綴以品牌的Anagram標誌/$2,600/T。
■Bling金屬鏡框系列主打線條柔美的Oversize設計，彎曲的鏡面弧度與誇張的外形，迎合不同的臉形/$2,090/G。
■Giorgio Armani的春夏時裝騷上，多位模特兒都以超大號太陽眼鏡配襯新裝。（GA）
■融入新科技的LED Frame太陽眼鏡\售價待定\BA，輕觸感應器可呈現不同顏色和圖案。
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        國際時尚品牌的設計主帥，將同樣澎湃的創意放於眼鏡系列上，率先呈獻太陽眼鏡的2020年春夏新品。這一季，除了Logo熱潮持續升溫之外，Oversize超大號的款式亦以高頻率出現於不同品牌系列之中，若時裝族未趕得及添新衣，不妨先為雙眸挑選一副新的Sunglasses。

Oversize Style

　　新一年一切從「頭」開始，在Styling方面必選兼備實用與時尚的太陽眼鏡。一眾流行品牌的設計主帥，均為Eyewear Collection帶來百花齊放的作品，當中尤以Oversize款式最為高頻曝光，以之配襯不同的春夏新裝，可輕易提升吸睛度。例如Stella McCartney的太陽眼鏡新品，便採用雙重鏡框設計，配以鏈飾點綴，讓穿戴者可以之當作項鏈，一舉兩得。Giorgio Armani新作設計雖然簡潔，卻正好突出鏡臂前端的搶眼細節。

科技亮睛

　　上季流行的品牌Logo熱潮，到了2020年依然方興未艾。最新登場的太陽眼鏡新品，不乏具有豐富創意之作。當中尤其破格的設計，首選Balenciaga的LED Frame太陽眼鏡。此新作從上世紀九十年代流行的閃燈運動鞋擷取靈感，採用前衞的長方形鏡框配以錐形粗鏡臂，一邊內設輕巧的LED系統，能照亮品牌標誌，其附有的輕觸式感應器，更可展現不同顏色與圖案。當鏡臂完全打開時，Logo便會亮起，摺起鏡臂及倒轉放在平面上逾五秒，又或輕拍標誌三次，燈光便會熄滅。選戴此新科技太陽眼鏡，可按照心情將LED燈設定成閃動、保持亮着，又或呈現藍、紅、綠、紫、黃和白色等色彩幻變效果。此外，用家亦可利用USB充電線為內置電池充電，非常方便。

查詢：

B/ Berluti 2343 0855

BA/ Balenciaga 2628 7676

G/ Gentle Monster 2612 1968

GA/ Giorgio Armani 2805 0068

S/ Stella McCartney 2801 6793

T/ THÉLIOS 2627 5109

文：Elaine Chung        圖：各品牌提供
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