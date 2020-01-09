﻿2020時尚眼鏡新視野

國際時尚品牌的設計主帥，將同樣澎湃的創意放於眼鏡系列上，率先呈獻太陽眼鏡的2020年春夏新品。這一季，除了Logo熱潮持續升溫之外，Oversize超大號的款式亦以高頻率出現於不同品牌系列之中，若時裝族未趕得及添新衣，不妨先為雙眸挑選一副新的Sunglasses。



Oversize Style



新一年一切從「頭」開始，在Styling方面必選兼備實用與時尚的太陽眼鏡。一眾流行品牌的設計主帥，均為Eyewear Collection帶來百花齊放的作品，當中尤以Oversize款式最為高頻曝光，以之配襯不同的春夏新裝，可輕易提升吸睛度。例如Stella McCartney的太陽眼鏡新品，便採用雙重鏡框設計，配以鏈飾點綴，讓穿戴者可以之當作項鏈，一舉兩得。Giorgio Armani新作設計雖然簡潔，卻正好突出鏡臂前端的搶眼細節。



科技亮睛



上季流行的品牌Logo熱潮，到了2020年依然方興未艾。最新登場的太陽眼鏡新品，不乏具有豐富創意之作。當中尤其破格的設計，首選Balenciaga的LED Frame太陽眼鏡。此新作從上世紀九十年代流行的閃燈運動鞋擷取靈感，採用前衞的長方形鏡框配以錐形粗鏡臂，一邊內設輕巧的LED系統，能照亮品牌標誌，其附有的輕觸式感應器，更可展現不同顏色與圖案。當鏡臂完全打開時，Logo便會亮起，摺起鏡臂及倒轉放在平面上逾五秒，又或輕拍標誌三次，燈光便會熄滅。選戴此新科技太陽眼鏡，可按照心情將LED燈設定成閃動、保持亮着，又或呈現藍、紅、綠、紫、黃和白色等色彩幻變效果。此外，用家亦可利用USB充電線為內置電池充電，非常方便。



查詢：



B/ Berluti 2343 0855



BA/ Balenciaga 2628 7676



G/ Gentle Monster 2612 1968



GA/ Giorgio Armani 2805 0068



S/ Stella McCartney 2801 6793



T/ THÉLIOS 2627 5109



文：Elaine Chung 圖：各品牌提供