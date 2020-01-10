  • 2020年1月10日 星期五
  • 22º
  • 73%
熱門： 武漢肺炎口罩白衣女警修例風波鐵欄

日報新聞 > 副刊

﻿超音波防撞 吸塵小露寶

2020-01-10 列印
﻿超音波防撞 吸塵小露寶
■體積只有一隻男士手掌般大小。
■嶄新單邊掃塵器，配合三角形機身，清潔效能極高。
■偵測到二十微米塵埃，紅燈會亮起，自動加強清潔力度。
■可簡易拆出吸塵掃，啤呤位不會黏着大量頭髮。
■特別小巧的充電座，泊位甚為精準快捷。
【測試評語】翻頁式過濾網 這部「吸塵Robot」有很多獨有設計，其中超音波防撞感應器表現令人驚喜，每當走近障礙物前，都懂得減速緩慢前進及轉向，比傳統「靠撞」的聰明。打開特製氣壓集塵盒，過濾網是首見的翻頁式，節省空間，又可壓縮約五倍的塵埃。「吸塵Robot」每次充足電量約三小時，可持續使用約八十分鐘。
【猛料預告】型男防脫妝測試 Annie G.化妝團隊今次請來三位健身教練進行挑戰，一邊打邊爐，一邊食Wasabi，比併誰的防脫妝效果最強！另外，澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）會在專欄《營養卡卡卡》中，分享如何選擇健康的煮食用「靚油」。想知更多就要留意明天（1月11日）出版《頭條日報》中的《Headlife BEAUTY》，掌握最新美容及健康資訊！
Previous Next

        市面大部份吸塵機械人都是圓碌碌，但Panasonic新推出的「吸塵Robot」卻採用三角形設計，以便深入掃淨牆角，而且備有微塵感應器，自動偵測二十微米塵埃，加上超音波及紅外線防撞感應器，運作起來比傳統吸塵機械人更快捷精準！

特備靜音模式

　　最近深水埗、旺角等地區有街邊檔推銷一部只售一百九十九元的吸塵機械人，聽售賣者細數其各項功能，非常吸引，就連阿卓爸爸也忍不住幫襯，購買後使用不夠一個月，發現這部廉價吸塵機械人效能一般，既沒有智能行走路線，胡亂在家中遊走，吸塵範圍亦只集中在某個區域。阿卓爸爸計算過，一個六百方呎家居，其清潔範圍大約是總面積的三至四成，這次教訓是「一分錢一分貨」！

　　最近Panasonic推出全新「吸塵Robot」（型號：MC-RSC10），效能跟上述吸塵機械人可謂天壤之別。「吸塵Robot」比上一代型號更小巧，體積為249mm（長）×249mm（寬）×92mm（高），機身採三角形設計，廠方指，比傳統圓形吸塵機械人更有效深入家居角落進行清潔。「吸塵Robot」配備三種清潔模式，除自動清潔及定點清潔模式外，最特別是靜音清潔模式，系統會以較安靜及緩慢模式自動打掃，適合用於有新生嬰兒或寵物的家居。

　　另一特點是「吸塵Robot」擁有高精密度微塵感應器，當偵測到微細至二十微米塵埃，機身紅燈會亮起或閃爍，以確保能徹底吸走灰塵。此外，它更備有一個紅外線及兩個超音波防撞感應器，可自動識別角落及障礙物，準確避免碰撞，且內置了五個防跌落感應裝置，連樓梯邊緣位置也可聰明地避開。售價：$4,980

文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛         產品查詢：2833 0955
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd