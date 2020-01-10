﻿超音波防撞 吸塵小露寶

市面大部份吸塵機械人都是圓碌碌，但Panasonic新推出的「吸塵Robot」卻採用三角形設計，以便深入掃淨牆角，而且備有微塵感應器，自動偵測二十微米塵埃，加上超音波及紅外線防撞感應器，運作起來比傳統吸塵機械人更快捷精準！



特備靜音模式



最近深水埗、旺角等地區有街邊檔推銷一部只售一百九十九元的吸塵機械人，聽售賣者細數其各項功能，非常吸引，就連阿卓爸爸也忍不住幫襯，購買後使用不夠一個月，發現這部廉價吸塵機械人效能一般，既沒有智能行走路線，胡亂在家中遊走，吸塵範圍亦只集中在某個區域。阿卓爸爸計算過，一個六百方呎家居，其清潔範圍大約是總面積的三至四成，這次教訓是「一分錢一分貨」！



最近Panasonic推出全新「吸塵Robot」（型號：MC-RSC10），效能跟上述吸塵機械人可謂天壤之別。「吸塵Robot」比上一代型號更小巧，體積為249mm（長）×249mm（寬）×92mm（高），機身採三角形設計，廠方指，比傳統圓形吸塵機械人更有效深入家居角落進行清潔。「吸塵Robot」配備三種清潔模式，除自動清潔及定點清潔模式外，最特別是靜音清潔模式，系統會以較安靜及緩慢模式自動打掃，適合用於有新生嬰兒或寵物的家居。



另一特點是「吸塵Robot」擁有高精密度微塵感應器，當偵測到微細至二十微米塵埃，機身紅燈會亮起或閃爍，以確保能徹底吸走灰塵。此外，它更備有一個紅外線及兩個超音波防撞感應器，可自動識別角落及障礙物，準確避免碰撞，且內置了五個防跌落感應裝置，連樓梯邊緣位置也可聰明地避開。售價：$4,980



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2833 0955