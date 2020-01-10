﻿杜拜激玩VR樂園

人類既不能如雀鳥般飛，也沒大象般氣力，卻擁有較發達的腦袋，能利用先進的模擬體驗科技將各種不可能變成可能，在杜拜的世界最大商場Dubai Mall，早前便新設當地最大的室內VR樂園PVRK，讓人一嘗如超人般無所不能的樂趣！



世界最大室內商場Dubai Mall，自2009年在杜拜開幕後，不時都有新設施落成，好像在去年便增設了中東地區最大的室內模擬體驗樂園PVRK。這個深受客人歡迎的激新樂園，位於商場二樓，入口處有巨大的虛擬城市投射影像，看來猶如倒掛空中的未來都市，有種先聲奪人的震撼感！PVRK不收入場費，只是欲暢玩各種遊戲便須另外付費，建議可購買一張任選七個遊戲的套票，售約234港元，是最划算的選擇。



二十五種樂趣



走過富迷幻感的圓形隧道，眼前便是巨大的模擬體驗世界，這裏佔地廣達七千方米，共有兩層及設有二十五款模擬體驗遊戲，設計跟一般室內遊樂場很相似，同樣設有跳樓機、旋轉飛機、降傘及賽車等玩意，唯一不同是玩者均須戴上VR眼鏡暢玩，感受雙重刺激。



只見全場最受歡迎便是跳樓機Burj Drop，玩者戴上眼鏡後，隨即化身成為世界最高建築哈利法塔（Burj Khalifah）的抹窗工人，卻不幸遇上吊船鋼索逐條斷裂令身體無定向下墜的情況，亡命刺激感滿分！



至於合家歡遊戲則可選擇Hologate或Dune Bash，前者是模擬射擊遊戲，要與喪屍及機械人搏鬥，後者則要坐上四驅車在沙漠中與大盜展開生死追逐，非常好玩。據說場內的遊戲均由世界頂尖VR技術公司StarVR設計，更不時會轉款，予客人全新體驗。另外年幼客人在此也是不愁寂寞，因為在二樓便有多款遊戲機及攤位遊戲，很適合一家人來玩個痛快！



PVRK



地址：Level 2, Dubai Mall, Dubai



時間：10:00-24:00



（星期五至凌晨1:00）



門票：任玩七個遊戲約234港元



網頁：www.vrparkdubai.com



文、圖：Rachel 鳴謝：杜拜旅遊局