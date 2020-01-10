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﻿《FIFA 20》年度最佳陣容

2020-01-10 列印
﻿《FIFA 20》年度最佳陣容
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　　足球遊戲《FIFA》系列不止是球迷日常生活一部份，其極為齊全及Update的球隊與球員資料，亦相當有參考價值。日前開發商EA SPORTS就公佈，在經歷過去一整年的精采球季後，由玩家票選的《FIFA 20》年度最佳陣容（Team of the Year）11人名單正式出爐，其中稱霸歐聯及世冠盃、並且在聯賽一支獨秀的英超球隊利物浦，便有五人入選，包括門將Alisson、後衞Van Dijk、Alexander-Arnold、Andrew Robertson與前鋒Mané，其餘入選的有中場De Bruyne（曼城）、Kanté（車路士）、Frenkie de Jong（巴塞隆拿）、前鋒Messi（巴塞隆拿）、Mbappé（巴黎聖日耳門）以及後衞De Ligt（皮埃蒙特），比較意外是De Ligt隊友C朗拿度反而不在名單內。文：Joe
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