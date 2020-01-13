CES重頭戲 8K電視強勢列陣

跟過去幾年相比，今年美國拉斯維加斯舉行的《CES》電子展，場內顯得特別熱鬧，參展新產品繁多，也不侷限於某幾個類別，電視、智能家電、電腦、影音、手機、遊戲主機、VR百花齊放，適逢今年是奧運年，影音大廠全力開發新一代8K電視，且各施各法在技術及功能上尋求突破。



文：B1807 圖：法新社、美聯社、路透社、品牌提供



Q950TS超薄無邊框



面對會場內數不清的8K電視，如說外形最突出，一眼即叫人留下印象的，非Samsung QLED 8K電視新旗艦Q950TS系列莫屬，嶄新的Infinity Screen無邊框設計令熒幕屏佔比達99%，邊框仿如不存在，加上面板厚度僅15mm，賣相誘人。除了解像度獲得「8KA Certified」認證，Q950TS採用的8K量子AI處理器，整合AI升頻及深度學習功能，除了最佳化畫面，亦會自動將非8K影像升頻至8K解像度。此外，新作加入了Q-Symphony、OTS+及Active Voice Amplifier等音效技術，帶來更加立體及具動態的聲音效果，聲畫體驗更逼真。



至於同樣來自韓國的CES常客──LG，今年繼續搭建巨型電視牆，主角當然是8K電視，當中包括來自Signature系列的88 OLED ZX與77 OLED ZX，至於屬LCD機種的nanocell系列，分別有Nano99、Nano97及Nano95三個型號，全部備有75吋及65吋選擇。LG全線8K電視用上第三代α9 AI處理器，可為非8K訊源進行升頻及改善畫質，除了AV1編碼，也支援HEVC（H.265）及VP9格式，亦可通過USB、HDMI輸入8K訊源，最高對應60fps。



Sony Z8H智能調音



日本廠商方面，Sony也一口氣帶來多款LED及OLED系列電視，當中8K代表僅有Z8H 8K LED，4K陣容則包括A9S/A8H 4K OLED、X950H/X900H 4K LED等，廠方表示這批Android電視生力軍均預載Android 9平台，特別之處是內置Ambient Optimization功能，可因應家居環境自調優化聲畫表現，若然再經過Acoustic Audio Calibration調校，電視喇叭會有更佳的音色發揮。此外，8K新貴Z8H還用上Frame Tweeter高音喇叭設計，可以藉震動電視邊框發出聲音，即使沒有外接SoundBar或擴音機，亦可以有出色聲效體驗。



國產巨頭TCL也不甘示弱，在場內展出旗下頂級的X9 8K OLED電視，標榜由影像處理器、演算法、傳輸到顯像，每個環節也用上8K技術處理。一如日韓品牌，新作在音效方面也做到一絲不苟，尤其用上IMAX Enhanced影院級音響系統，內置IMAX官方合作夥伴Onkyo喇叭，支援Dolby Atmos全景聲，營造逼真聲畫效果。8K QLED電視之外，TCL亦帶來了用上新一代Mini-LED技術的8K電視，試圖藉Mini-LED大幅改善背光及機身厚度。







