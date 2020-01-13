京都名物 鴨肉葱鍋

位於京都府北部的福知山市（Fukuchiyama-shi），是旅客進入海之京都的門戶，因地利關係，這裏的蓄牧業特別發達，更享有「肉之城」的美譽，像人氣的鴨肉九條葱鍋，便是當地冬季必嚐的暖身名物。文、圖：Rachel



鳴謝：海之京都DMO、VisitKinosaki.com、Times Car Rental、香港航空



農場直送 嫩滑鮮甜



香港人所謂的「京都」，一般是指最繁華的京都市，其實京都府很大，達市級的行政區便有十五個，像距離京都市約個半小時車程的福知山便是其一，它與山陰地區接鄰，自古已是兩地間的交通樞紐。因利成便，福知山的蓄牧業得到蓬勃發展，甚至成為西日本的三大家禽市場之一，為區內、外供應大量價廉物美的肉類，被譽為「肉之城」，據說現時當地每十萬人中，便擁有近二十三家烤肉店，比例亦是日本最高。



來到這肉之城，當然要盡情飽嘗「肉」望，除肥美的但馬牛肉，近年人氣的鴨肉鍋更是秋冬的暖身首選。早前筆者與友人便慕名光顧了市內的鴨鍋名店「柳町」，其開業四十多年，數年前在下柳町開設了一家新分店，備受好評。店子由明治時期的木房子改建，古雅之餘不失時尚格調，像地下特設了一層酒吧區，主打當地清酒名釀，落地玻璃窗外則建有小庭園，秋天時紅楓盛放，景色最迷人。



店內的用餐區則分為西式及榻榻米式兩種，我們選擇了較舒適的西式座椅，方便慢享其招牌名菜鴨肉九條葱鍋。大盤鮮嫩切薄的鴨肉與堆積如山般高的九條葱被送上桌，侍應教我們先將鴨肉片放入昆布湯內輕灼十秒，再下葱絲快灼五秒，便可撈起一同享用，鴨肉吃來嫩滑鮮甜沒羶味，佐以九條葱更可去油膩，讓人吃不停口！據職員說，這裏使用的鴨肉都是由區內的合約農場直送，難怪如此新鮮。此鴨鍋須二人起才可點選，每人收費約143港元，非常抵吃。至於店內還有不少時令野菜，如蘿蔔、茄子及青椒等，簡單以醬燒或鹽烤已極美味！



柳町



地址：京都府福知山市下柳町21番地



電話：81 773 22 1809



時間：11:30-14:30（午市），18:00-23:00（晚市）



網頁：yanagimachi.kyoto.jp