法國Toulon 港灣風情

法國沿岸是重要的停靠港口之一，這趟乘公主郵輪（Princess Cruises）最新旗艦星空公主號（Sky Princess），其中一站便是可通往普羅旺斯及蔚藍海岸的著名軍港土倫（Toulon），城中的典雅建築及藝術氛圍，教人回味無窮。文、圖：林逸 鳴謝：公主郵輪（Princess Cruises）



樂逸海濱 泊滿遊艇軍艦



位於法國的土倫，是這趟星空公主號離開意大利海域後停靠的港口，只是描述得正確一點，郵輪停泊的地方其實是La Seyne-Sur-Mer這個小漁港，由此要乘坐大約二十分鐘被稱為水上巴士（Water Bus）的渡輪，才能抵達土倫的市中心區，不過整個海上旅程絕不沉悶，因為沿途除可近距離看到星空公主號在海上的雄姿，更可欣賞到周遭一帶的漂亮港灣風情。



當中最值得留意的，便是土倫港除泊滿遊艇外，還有多艘軍艦，原來土倫早在1494年已被時任法國國王查理八世選中成為海軍基地；十八世紀末，拿破崙更因在土倫港戰役立下大功而一躍成名；時至今日，土倫仍然是法國最重要的軍港，就是法國唯一的核動力航空母艦戴高樂號也以土倫為母港。



港灣一帶，還有不少精采遊點，單是在港畔的餐廳及咖啡茶座邊嚐美食、邊看海，已是一大樂事，加上在此更可付費乘坐觀光小火車暢遊市內，實在極具趣味。至於喜歡購物的，更絕對不愁寂寞，因為由早上至正午左右，Cours Lafayette步行街上便有個地道露天市集，售賣蔬果、衣飾、古董、布料至書籍等等，值得大家前來逛逛。另在不遠處更有個Mayol購物中心，可找到許多商舖、食肆及大型超市家樂福等購物、飲食好去處。



教堂劇院 建築亮麗迷人



來到土倫，滿城的典雅建築更是焦點所在，在Cours Lafayette步行街旁邊，便是Ste-Marie-de-la-Seds大教堂的所在地，這座羅馬教堂，始建於十一世紀，並在十七世紀增建出巴洛克式的裝飾及鐘樓，予人既壯觀又神聖的感覺。同樣值得細看的，還有位於海濱Monsenergue廣場的海事博物館，這是法國最著名的海事博物館之一，典雅建築內展示着土倫的海事發展史及許多與法國海軍有關的展品。



只是說到土倫的建築傑作，當然是在Victor Hugo廣場（雨果廣場）旁的土倫大劇院，這座1862年落成的法國國家級古蹟，比巴黎歌劇院還要早十三年建成，是目前法國第二大的歌劇院，地位備受肯定。藝術愛好者來到當地，在General Leclerc大道上的藝術博物館（Art Museum）及現代藝術博物館（Modern Art Museum）都是好去處，前者將完成修繕工程，料可令這座意大利文藝復興式的藝術宮殿更具魅力，後者則可免費賞到輪流登場的現代藝展，同樣不容錯過。



旅遊記事簿



星空公主號在4月25日、5月6日、17日及28日、6月8日、19日及30日、7月11日及22日，以及8月2日、13日及24日推出十一晚北歐及俄羅斯之旅，行程包括哥本哈根、奧斯陸、柏林（瓦那慕）、塔林、聖彼得堡、赫爾辛基及斯德哥爾摩，船費連政府稅項及港口服務費由15,560港元起。



今年下水的姊妹船奇緣公主號在7月25日、8月15日，以及9月5日及26日呈獻七晚地中海之旅，行程包括巴塞隆拿、英屬直布羅陀、馬賽（普羅旺斯）、熱那亞、佛羅倫斯、比薩（利沃諾）及羅馬，船費連政府稅項及港口服務費由9,710港元起。查詢：2952 8075/www.princess.com（公主郵輪）



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