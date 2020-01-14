舊味(2) 懷舊粵饌

Fifi欣賞懷舊菜式，兒時舊味以外，還嚐到日漸流失的工藝和昔日情懷；幾近失傳的懷舊菜真材實料，而工序繁複，不失為大時大節放肆大吃的開心菜式。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



手工粵饌



老字號喜萬年的乳豬全體（$1,180/隻/須預訂）是大夥兒聚餐的必點菜式。即叫即燒的乳豬不但皮薄香脆，皮下脂肪滲透乳豬肉，質感因而嫩滑豐盛，油香豐足而入口即溶，香口惹味而肉汁豐盛，連豬骨也不失香酥，吃罷還得將剩餘的豬骨和豬頭帶回家，連豬頭拆肉配花生熬煮濃香豬骨粥，食材盡用，識食惜食。庶民手工菜古法金錢雞（$168/例/6件/須預訂）同樣值得淺嚐，據說由雞膶、瘦肉、冰肉相疊成串，經溫控先燒香煨熟，後掃上麥芽糖回爐再燒提升香甜，外呈圓形，加上中間串燒遺留小洞，恰似古代銅錢，且鮮美如雞肉而得其名；手工燒味串集雞膶的濃稠深度、脢肉的蜜甜肉腍，以及晶瑩剔透冰肉肥膏的甘膄三重風味，入口焦香味鮮而油膄甘香，邪惡無比。



歷史悠久的陸羽茶室蝦多士（$300/例）香口惹味，底層多士口感酥脆，而蝦膠鮮甜彈牙，頂層原隻海蝦質感鮮爽，口感層次分明而炸得絲毫不膩，隨附的秘製甜酸汁更是精髓，酸甜醇和且香氣四溢，滋味無窮。



南華會甘棠燒鵝由鏞記前燒味元老棠哥掌舵，鎮店燒鵝（$580/隻）外層香脆而附金紅光澤。棠哥沿用5斤黑鬃嫩鵝，先去內臟並吹氣，塗上華鹽五香入醬，並以滾水灼燙外皮出油，確保表層平滑，待過夜晾風掛燒，出爐燒鵝皮薄而脆，咬下肉汁滲出，不但肉味醇厚甘香，肉質豐美而絲毫不膩，且散發濃濃陳年果皮芬芳醇香。至於甘一刀肥燶叉燒（$150/例），用上宰豬時在頸部切下獨一無二的「第一刀」，脢頭嘴肉上層瘦肉爽口煙韌而附鮮味，下層肥肉甘艘可口且質感鬆化，先經糖油麻醬燒汁預醃掛燒，再掃上麥芽糖回爐，配合溫控火候，底層油脂滲透頂層瘦肉，口感嫩滑豐盛而附焦甜香氣。甜品雙皮奶（$30/位）頂層奶皮奶香濃醇而張力十足，底層奶皮質感細滑，同樣曾來自鏞記的粵菜師傅順哥，沿用全脂奶先蒸再關火靜止，再細心地順着碗邊輕輕倒出牛奶，再混入砂糖並沿碗邊倒回碗中，然後封膜再蒸，香滑醇厚的燉奶，背後工序之繁複可想而知。



最後，留家廚房的懷舊甜品芝麻卷（$28）喚醒兒時味蕾，爽滑軟糯的菲林卷不但麻香四溢，淡淡清甜，滋味滿足。



a. 喜萬年



地址：灣仔軒尼詩道288號



查詢：2528 2121



b. 陸羽茶室



地址：中環士丹利街24號



查詢：2523 5464



c. 甘棠燒鵝



地址：銅鑼灣加路連山道88號南華會



查詢：3580 2938



d. 留家廚房



地址：軒尼詩道314號5樓



查詢：2571 0913