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型格靴款 旅行新裝

2020-01-15 列印
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　　時尚品牌UGG早前推出2019秋冬新世代系列，為隆重其事，廣告邀請美國加州新世代包括格林美獲獎音樂人H.E.R.的Gabi Wilson和企業家兼時尚達人Luka Sabbat參與。提到今次新系列，當然有品牌經典長、短靴，以及玩味十足的毛毛拖鞋，色彩選擇甚豐，時尚達人配襯衣飾也可隨心搭檔。至於到氣溫寒冷的地方旅行，也不乏保暖的厚身靴款，型格與實用兼備。

文︰Angel

查詢：3104 4599
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