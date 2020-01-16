喜迎金鼠 吉祥年菜

金鼠將至，節日氣氛濃厚，在這個一家團圓的好日子，當然要來一頓豐盛的年夜飯！灣仔的家全七福酒家每年都推出用料上乘的年菜，由資深粵菜高手享調，加上意頭十足，為食客帶來新春好滋味。文：Cassie 圖：黃頌偉



秉承傳統 講究意頭



家全七福酒家源於有「富豪飯堂」之稱的福臨門，由家中排名第七、人稱七哥的徐維均於2013年開設，供應高級傳統粵菜，菜式和定價與福臨門相近。家全七福總廚陳國偉（龍哥）在十七歲入行，經驗豐富，是烹煮懷舊粵菜高手，他原先任職海鮮酒家，後來跟隨師父轉投福臨門，到了七哥創業，他便坐鎮家全七福，每日親力親為下廚，不時與老闆交流廚藝，商討廚房運作。他說團年飯的菜式，一直沒多大改變，除色香味全，還要講究意頭，例如「發財好市大利」、「龍馬精神」，都是大家熟悉的髮菜蠔豉豬脷、豉椒龍蝦球。



用料新鮮 烹調細膩



家全七福酒家的賀年粵菜，不但意頭十足，而且用料新鮮，烹調手法細膩講究。賀年菜必備的「發財好市大利」，首先將蠔豉浸洗，汆水後煎香，再以濃湯快煮，接着埋芡，與燜得腍滑的豬脷以梅花間竹形式上碟，最後以髮菜圍邊享用。「龍馬精神」屬經典宴客菜式，選用游水的生猛龍蝦，收到客人柯打才劏煮，大廚將龍蝦起肉後切厚粒，經調味後下油鑊烹煮，備用；另燒油鑊，放入紅甜椒、青甜椒、洋葱和豆豉，炒香後調味，加入蝦球快炒即可享用。



「金銀滿屋」包含兩種風味，金是香煎蟹肉雞蛋琵琶翅，煎得兩面金黃，香味誘人；銀為香煎蟹肉蛋白琵琶燕，鮮甜香滑，菜式賣相討好，最適合喜慶場合享用。「招財進寶」即蛋黃八寶鴨，先將嫩鴨除內臟及去骨，釀入預先蒸熟及混合的生薏米、白果、蓮子、雲腿粒、栗子、冬菇粒、蛋黃及豬肉粒，然後上色下油鑊，以薑葱和濃湯扣煮一小時十五分鐘，最後以紹菜圍邊上碟。另一道賀年菜式是「金玉滿堂」，即百花釀北菇，將鮮蝦肉挑腸、拍爛及剁碎，加入調味料拌至起膠，釀入預先蒸熟的花菇內，略蒸後勾芡，最後將生拆蟹黃放於蝦膠面上，起畫龍點睛之效。



家全七福酒家



地址：灣仔駱克道57至73號香港華美粵海酒店3樓



查詢：2892 2888