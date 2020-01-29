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﻿登場直擊 Audi Sport勁力新雙雄

2020-01-29 列印
■發佈會在中環The Murray酒店舉行，兩款主角車（左起）RS6 Avant及RS Q3 Sportback。
■奧迪香港董事總經理Lothar Korn認為RS6 Avant較適合在德國無限速公路發揮。
■RS Q3 Sportback擁有流線斜背造型，車廂配上專用桶椅和跑車軚環。
﻿登場直擊 Audi Sport勁力新雙雄
■RS6 Avant前後闊沙板賣相孔武有力，軚盤以Alcantara麖面布料包裹。
﻿登場直擊 Audi Sport勁力新雙雄
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        奧迪香港上周一次過在港推出兩款Audi Sport高性能跑車，包括尚未在歐洲發售的400ps馬力RS Q3 Sportback斜背玩樂車，以及馬力高達600ps的RS6 Avant超級旅行車，強勁雙雄為新一年發頭炮！文、圖：彭志揚

        兩款Audi Sport高性能新車之中，以一身熒光綠色的RSQ3 Sportback最搶鏡，車子配用與RS3及TT RS相同的400ps馬力2.5直五Turbo機器，定價$845,000起。據知品牌稍後將會引入較大眾化的Q3 Sportback 45TFSI Quattro普通版，配用230ps馬力2公升Turbo機器，售價待定。至於另一款600ps馬力RS6 Avant，0至100km/h加速只3.6秒，性能可媲美超跑，同時是一款五座位大尾箱實用旅行車，一百八十五萬元車價不算太貴（相對超跑），但哪有用武之地？據奧迪香港董事總經理Lothar Korn透露，今年品牌將會帶來多款新車，包括新改良版A4、A5及Q7車系，還有高性能系列RS4、RS5、RS7、RS Q8等，令人期待。
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