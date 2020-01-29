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﻿美容新科 急救殘樣

2020-01-29 列印
﻿美容新科 急救殘樣
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  農曆新年快到，即使平日有多忙碌，都要抽空為自己護理一吓。沒有時間到專業美容中心，不妨考慮來自韓國的全新LG Pra.L美容儀器系列，產品包括升級版光學淨白緊緻LED面罩丶彈力提拉緊緻嫩膚儀丶離子美肌導入儀及超聲波潔面儀等，讓大家以方便快捷的方式在家中護膚。

　　其中最具話題定數光學淨白緊緻LED面罩，產品配備160個LED燈，每次只須套於面上九分鐘便收護理之效，同時具備美白及補濕作用，正好用作急救殘樣，一洗霉氣過新年。文︰Angel

查詢︰www.LG.com/hk
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