Headlife HOTPICKS——趣致包裝 玩味甜品

生於法國、成名於紐約的法籍糕點大師Dominique Ansel，於去年初宣佈在港開設當文歷餅店，最近終於進駐尖沙嘴海港城。除了那橙黃色的復古招牌字樣設計，放置在玻璃陳列櫃內紙包檸檬茶、菠蘿油、黑白淡奶等造型糕點，更是惹人注目，難怪掀起了搶購熱潮！



文：郭悠悠 圖：Gary Tsai



參考地道飲食



曾榮獲《世界50大最佳餐廳》「全球最佳甜點主廚」的Dominique，雖然獲得無數榮譽，但這位大師比想像中平易近人。他不僅跟場內客人大玩自拍，所創作的鹹、甜美點，都以香港地道的茶餐廳文化為設計概念，讓本地人品嚐這些法式糕點時，也會有共鳴。



出品充滿創意活力，相信是Dominique能風靡各地的原因。最廣為人認識的，相信是他創辦紐約餅店Dominique Ansel Bakery時，將牛角酥及冬甩合二為一，創作出口味百變的Cronut。期後他設計了Frozen S'more、Cookie Shot等，每款都是嘗新的甜點，吸引全球食客打卡，店子因而被譽為「一生必定要去一次的麵包店」。他越洋來到香港，繼續享受創作的樂趣。「我希望當文歷餅店製作的甜點，不但讓人一試難忘，也能喚起大家的童年回憶。」他深信甜品是一種情感的載體，因此不會像坊間名廚一樣，把Cronut這成名作帶來香港，反而花不少時間逛本地街市，激活創作。



港版法式甜點



這裏的法式甜點，都被造成港人熟悉的趣致包裝，像最受港人歡迎的紙包檸檬茶，Dominique以檸檬茶的紅茶香氣為靈感，演變成風味相似的伯爵茶忌廉芝士慕絲，配以佛手柑奶酪、杏仁餅及法式脆片，每一口都有着甘郁的紅茶香。另推薦像街邊炒栗子的栗子蓉瑪德蓮蛋糕，這是Dominique Ansel Bakery最受歡迎的甜點，但他加入了香軟栗子蓉，變成富香港特色的版本。



除創新甜點，這裏也不乏傳統法式麵包，如牛角包和焦糖奶油酥，都是材料簡單，但極難臻至完美的包點。大師表示，除要培植好的天然酵母，以及選用上乘法國牛油，時間也是重要的「食材」。以牛角包為例，他用上三天時間完成，切開可見誘人的蜂巢結構，吃來外鬆內軟，同樣不能錯過。



當文歷餅店by Dominique Ansel



地址：尖沙嘴海港城海運大廈地下



OT G63A號舖



查詢：2613 8618