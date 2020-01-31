旅行必備 便攜摺合洗衣機

一家大細去旅遊，玩足一天後回到酒店房，還要為小朋友洗衫，過程確實疲累。有品牌特別推出便攜式摺合洗衣機，外觀如膠桶，摺起收納後體積細小，方便放入行李箱，無疑是家長們恩物！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：3148 9455



對家長來說，全家出外旅遊，晚上在酒店房的「清潔活動」，往往比日間行程更累！除要收拾小朋友用品、準備翌日所需物件外，還要清洗他們的用餐工具，如果是七天以上行程，更要清洗小朋友衣服以便替換。阿卓爸爸早前一家三口去泰國，在當地參加了一項大象同樂日活動，到達才知道，會與大象在籃球場般大的水池內玩耍，期間大象訓練員從水中撈起了巨型「便便」！那件棄之可惜的衣服，結果要在酒店房手洗三次才放心帶回香港。



洗滌容量約0.3kg



Yohome最近推出便攜式摺合洗衣機，雖說是洗衣機，但外形更似一個膠桶，摺起後僅厚93mm，重約四磅，適合放入行李箱內。摺合式洗衣機備有傳統洗衣機的旋轉盤，所有零件置於約兩吋厚的底部，其上方就是九吋直徑的洗衣攪動器。使用時只須將衣物放入桶內，然後注入洗衣液，再倒入適量清水（水須覆蓋衣物，且高出衣物3cm至5cm為佳），輕觸電源開關鍵，然後選擇程序即可。



這個便攜式洗衣機由厚身矽膠製造，為加強堅固性，摺合角度經過計算，呈上大下細的倒三角形，拉開後，可洗滌衣物容量約0.3kg，測試時計算，大約是兩件成年人衣服，或五至六件小朋友內衣。



攪動衣物過程中，矽膠桶沒有搖擺不定的情況，而去水設計值得一讚，完全適合酒店內洗手間使用，備有兩個去水位置，第一個在底部裝有放水管，第二個是頂蓋的四個圓孔，以人手倒出。



售價：$799



測試評語 衣物上下旋轉



洗衣程序可選五分鐘、十分鐘或十五分鐘，過程中攪拌器會順時針及逆時針方向轉動，與日式上揭洗衣機相似。洗衣桶以耐高溫矽膠製，冷熱水也沒問題，運作時衣物會像漩渦般上下旋轉，毋須人手輔助。個人認為可放在洗手盆側使用，完成洗衣程序後，拉動機身隱藏式排水管及把手，一按排水，超級慳力。