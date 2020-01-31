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《Gundam Vs.》再戰家用機

2020-01-31 列印
《Gundam Vs.》再戰家用機
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　　高達迷望穿秋水，總算等到對戰遊戲《Gundam Extreme Vs.》系列再次移植家用機！屈指一算，對上一次移植已經數到六年前，但由於廠方講明最新作《Extreme Vs.2》屬街機限定，所以暫定於2020年移植PS4的，其實是對上一集《Extreme Vs. Maxi Boost On》。話雖如此，PS4版《Extreme Vs. Maxi Boost On》仍然有相當吸引力，皆因一次過收錄街機版中登場的合共36部作品、183部機體，而非採用DLC斬件形式推出。今集遊戲分成三種不同覺醒效果，當然支援2對2網上對戰，相信於下月初的台北電玩展將會公佈更多細節。

文：Joe

網址：g-rwee.ggame.jp
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