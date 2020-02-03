﻿降噪Headphones 靚聲三強

面對真無線耳筒陸續加入ANC功能，傳統降噪無線Headphones也得反擊，除了提升音質及隔音效果，進一步延長續航力，傳輸技術及編碼格式也同步升級，好像針對打機睇戲加入低延遲技術，甚至支援新一代aptX Adaptive編碼，盡享Hi-Res無線串流樂趣。



防風模式 PXC 550 II



今次介紹的三款靚聲無線降噪Headphones中，售價最便宜的是Sennheiser PXC 550 II，也是唯一屬第二代改良版，外形設計跟PXC 550相差無幾，耳筒沿用水滴形設計，但原來的銀色飾框換成黑色。賣相變得內斂，卻無阻音色發揮，新作配備32mm動圈單元，升級來自採用藍牙5.0制式，且加入針對iPhone、iPad裝置的AAC音訊轉碼器，Android手機依舊對應aptX編碼，新作亦加入了aptX Low Latency低延遲技術，改善打機、睇片時聲畫同步效果。功能方面，PXC 550 II設有語音助理按鈕，一按喚醒Siri、Google Assistant。此外，新作不但具備三級降噪效果，還內置嶄新的防風主動降噪（Anti-Wind ANC）模式，即使身處強風的戶外，一樣有寧靜享樂環境。



首置aptX Adaptive PX7



早前連推四款無線耳筒的Bowers&Wilkins，當中PX7正是主動式降噪無線耳筒新貴，採用43.6mm大型單元，低頻動態十足，傳輸技術上亦有大突破，好像率先用上新一代aptX Adaptive編碼，若手機同樣支援此功能，即可體驗高音質及低延遲的無線享樂，相比aptX及aptX HD，aptX Adaptive好處是支援最高24bit/96kHz取樣，採用動態編碼率，最高為420kbps，聲音延遲少於2ms，即使手機不支援aptX Adaptive，亦可向下兼容aptX及aptX HD。



音頻AR Bose 700



提起Bose的主動式降噪無線Headphones，不少樂迷會想起長青的QuietComfort系列，事實廠商早前開發出全新Bose 700，不但外形更Slim更輕巧，造型不像傳統Headphones古板，尤其改用滑動式調校不鏽鋼頭帶，感覺簡約時尚。Bose 700同時擁有全新DSP技術及多個收音咪，降噪表現出色之餘，更可因應環境變化自動調節，又或手動調節多達11級效果。值得一提的是，耳筒支援嶄新的Bose AR功能，可通過雙耳體驗不一樣的音頻擴增實境，如早前《Star Wars》App便對應Bose AR。



a. Sennheiser/3412 8400



b. Bower&Wilkins/2869 9916



c. Bose/2123 9000



文、圖：B1807