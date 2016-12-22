﻿朱芸編擬「跳出海外」英國置業 周遊列國 湧現創作靈感

朱芸編——香港年輕二胡家及電影配樂者，芸編意指書籍，身為90後，翻過的人生篇章雖不算多，但因工作關係踏過的足跡卻不少，培養出對世情的一番見解與堅持，對於上車這一頁，他認為雖然重要，但亦非必要，礙於香港上車難，買樓或會以度過了成長時期、具情意結的英國為首選，希望30歲可以完成上車目標。



朱芸編於大圍村屋長大，笑言自己是圍村仔，中學時期於名校就讀，認為自己是屬於幸運的一群，可於「男拔」讀書，讓他的音樂之路得以發展；現時朱芸編仍與家人於深井同住，認為該處有舒適的居住環境，有山有水而且寧靜，雖然沒有鐵路到達，但連接各區的巴士充足，不成問題。



90後出生的朱芸編，對於上車有別於一般打工仔的睇法，他認為若在香港買樓是用作投資，會是一樣低潛力而且吃力的投資，因香港樓價「太癲」，即使有足夠的首期亦只能買到小小的單位，既不想自住，投資的價值亦低，所以朱芸編的上車首選並不在香港。



盼30歲前上車



朱芸編曾留學英國，對當地有一份不解的情意結，喜歡英倫的文化和音樂氣息，因此，其上車首選為英國倫敦市郊。希望於30歲前，買入1間200萬至400萬左右的房屋，並不是分層單位，而是連地的小屋。



除了情有獨鍾之外，他亦睇準當地的未來發展，近年當地不停重建舊區，發展飛快，更有多條高鐵連接全國各地，而且歐洲之星的延線有助與整個歐洲接軌，加上當地留學生數目甚多，因此投資潛力十分高。他表示，若能夠成功置業，自己只會居於其中一部份，而另一些房間或會出租，實行又自住又投資。



兼顧自住跟投資需求



朱芸編坦言，上車並非最大的理想，更加不會用一輩子去供樓，因供樓會為人生帶來不少的負擔和壓力，他認為人生應該要快樂，買樓最主要是為了安全感以及後代和父母着想，只屬於生活的一小部份，並不划算，雖然覺得租樓不安全，但仍然比較想於香港租樓多於買樓。



養車代價高昂



有不少香港人會買車，但朱芸編斬釘截鐵表示，不會買車，因為既要供亦要養，搭的士更見便宜，但原來他有另類的投資計劃，作為電影配樂師，現時先租用荃灣工廈作為工作室，且希望短期內換一個更大的地方，亦希望將部分的金錢投放於此。他認為自己有很大的闖蕩本錢，希望大力發展事業。



對於年輕人辛辛苦苦要上車，朱芸編寄語同輩，人生不應只得一層樓，應該以快樂為本，做自己喜歡的事，才是真正的人生。



Dream House 格局不重要 親人身邊便是家



朱芸編外表斯文，談吐大方，是屬於慎言的一種人，被問到Dream House是怎樣，想了良久才拿起畫筆，遠處觀察每一筆一畫亦深思熟慮才下筆，未知以為是琴棋書畫樣樣皆精，但一展示其大作，就令人吃驚，其闡釋更令人吃驚。



浮華如煙 至親為重



一張白畫紙上，只有一個框框，包圍着4個火柴人，朱芸編解釋道，家是大是小、是華麗抑或簡單、向海還是背山，其實一點都不重要，家最重要的是親人在身邊，那就已經足夠，其他東西都不緊要。



如此的解釋，山不在高，有仙則名，朱芸編的Dream House定義也許與世不同，但亦提醒了其實親人就是家最重要的一環，住在那裏都沒有甚麼關係。



雙軌事業 寓工作於娛樂



朱芸編因工作關係，經常前往不同的國家、地方表演，可以滿足其喜愛旅遊的心，實行寓工作於娛樂，他表示周遊列國並非只有玩樂，更帶給他很多的創作靈感，為電影配樂工作生色不少。更加形容自己是需要旅遊的，即使窮遊也要去，亦很感激工作能為他帶來不同的免費旅遊。



音樂是快樂源頭



曾經於多國元首面前獻技，朱芸編表示各國元首作風不一，以中國為例，主席習近平會猶以老師的腔調讚賞他，國家有此人才。而英國的威廉王子則有如朋友一樣，會聊至天南地北，未見有任何皇室架子，更表示有幸於明年再次受邀請到英國獻技。



朱芸編認為自己的電影音樂路上是十分幸運的一群，能夠於英國電影學會遇上伯樂，做到自己想做的工作，更形容能於電影院欣賞自己有份的音樂，是十分震撼而且滿足的事，即使創業不易，但認為忠於自己比起得到名利更為重要，音樂就是其快樂源頭，最大的目標就是能夠進軍荷里活，盼望於不久的將來能夠見到朱芸編的音樂出現於更多的大銀幕上。



記者：鄒芙



攝影：伍炳輝