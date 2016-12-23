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﻿尚豪庭中層523萬元易手

2016-12-23 列印
　　二手紛錄市價成交，美聯首席聯席區域經理徐榛表示，元朗尚豪庭3座中層B室單位，面積為440方呎，屬兩房間隔，望內園，以523.8萬元成交，呎價為11905元。買家為一名用家。原業主於2011年4月以約369.1萬元購入單位，帳面獲利154.7萬元。

　　世紀21奇豐分行經理李嘉文表示，沙田第一城40座中層E室，面積284方呎，望樓景，以402萬元易手，呎價14155元。據了解，原業主早於1992年2月購入上址，當時作價124.3萬元，帳面獲利277.7萬元。

　　利嘉閣高級分區董事郭建民表示，沙田碧濤花園嘉麗閣高層A室，面積657方呎，成交價648萬元，呎價9863元，原業主於2011年2月以約432萬元購入上址，帳面獲利216萬元離場。
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