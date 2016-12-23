﻿西半山豪宅成交跌造價穩 公司客比例增

臨近節日長假，加上美國聯儲局議息前後，西半山豪宅市場本月氣氛相對淡靜，暫錄20餘宗成交，較11月的40多宗大減，主要分佈於一些細規模屋苑如慧豪閣及寶威閣等，而指標豪宅雍景臺等亦只有1宗成交。而樓價卻相當穩定，當中不乏大額及破頂成交個案。受新辣招影響，成交中的公司客比例有上升趨勢。



中原地產高級分區營業經理簡英譓表示，西半山豪宅業主完全不急於求售，加上聖誕長假期將至及臨近年尾，交投有所放緩，同時，現處於美國加息前後日子，整體觀望氣氛濃厚，成交量減少，本月暫只有一些規模較細的物業錄得成交。雖然整體交投量跌，但價格方面卻未有跟隨下跌，反而出現創新高成交。如坐落柏道的寶威閣，實用面積1051方呎的A座高層05室，經小議價後以1980萬元易手，實用呎價18839元，創屋苑分層新高。回顧11月，於二手交投放緩的氛圍下，以蔚然及縉城峰相對活躍，創出不少高價成交個案。



蔚然4房呎價34613元



簡氏又提到，已實施超過1個月的新辣招，對區內豪宅叫價或盤源影響不大，只有個別業主於政策出台後較擔憂後市，於是擴大議幅，但亦只維持了個多星期。而辣招所帶來的最大變化是公司客比例大大提升，當中以蔚然較為突出。蔚然樓齡僅4年，於西半山眾多豪宅中相對年輕，平均1年只錄約3數宗成交，但物業於11月連錄約5宗成交，當中約3宗為公司名義承接，佔成交量逾半，更包括破頂的大額成交。如中高層B室，實用面積1589方呎，4房間隔，獲買家斥5500萬元以公司名義購入，實呎價34613元，為同類型單位呎價新高。簡氏補充，蔚然12月暫未錄成交，該廈目前有40個放盤，當中逾30個為連租約戶，普遍每方呎叫價約28000元。



雍景臺1117呎售2300萬



位於羅便臣道的的雍景臺本月暫錄得1宗成交，量方面不突出，但成交價卻是新高。單位為1座高層E室，實用面積1117方呎，3房間隔，買家以2300萬元承接，造價創同類型單位新高。11月份則錄約2宗成交，平均實呎價約18000元。目前約有40個單位待售，13個交吉，實呎叫價約19000元。



世紀21創建地產客戶經理余達文指出，西半山豪宅業主持貨力強，即使區內有新盤推出，亦未促使他們調整叫價。但由於息口走勢因素影響，市場觀望氣氛的確相當濃厚。



嘉兆臺放盤半數連租約



區內規模相對大的嘉兆臺本月暫未「開齋」，而11月份則錄得1宗成交，單位為2座低層B室，實用面積814方呎，以1210萬元易手，實呎價14865元，屬市價水平。屋苑現有10餘伙放盤，當中近半為連租約放售，業主可提供之議價空間僅3%內。