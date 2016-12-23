﻿畢架山一號燈映雅廳 附設花園平台

由16座分層物業組成的畢架山一號，是九龍塘高知度豪宅，是次介紹罕有自製豪裝複式連花園單位，全屋裝修以深淺對色為主，配以假天花及華貴吊燈，並附設大花園及平台，提供不凡有層次的家居。



業主一併購入一個地下連花園及1樓單位，地下連花園單位實用面積1095方呎，1樓單位實用面積1095方呎，打通自製入則為複式連花園單位。單位最大特色之處，是附設1561方呎花園，花園地台鋪上灰色麻石，周邊有綠油油草地及樹木點綴，並放置一套深色枱椅，塑造自然舒適格調，是與友閒聊好地方。全屋裝修以簡約為主，配以深色家具組合，強化空間層次感。甫入單位低層為大廳、廚房、工人套房、貯物室及1間房位置，大廳呈長方形設計，一旁設有偌大玻璃趟門及窗戶，並設有白色假天花裝飾，營造光亮華貴感。客廳以宮廷式吊燈為焦點所在，並放置黑啡色沙發及白色地櫃，提供別致的閒聊格局。至於飯廳轉用時尚球形吊燈，同時擺放圓形玻璃餐枱及深色餐椅，打造雅致進膳空間。



自製複式單位



沿樓梯而上是全層3套房間隔，房間使用牆紙點綴，與大廳明顯區分，主人房為套房裝修家具時，使用粉及深啡色配搭，美觀實用。餘下房間均四正實用，並選用不同款式牆紙，打造各具個性的私人空間。



至於面積闊落廚房，當中使用深色廚櫃，及一系列銀色廚具，提供不俗的烹調環境。至於浴室轉用黑白色雲石牆身及地台，配以白色潔具及浴缸，華貴企理。



以上介紹的單位為畢架山一號自製複式連花園單位，實用面積2190方呎，業主現時以1.309億元連1車位放售，實用面積呎價約59772元。



該豪宅約有44個單位放盤，當中約有3個複式是連花園單位放售，平均實用面積呎價約36500元，於10月錄得17座中層A室易手，實用面積1499方呎，成交價3840萬元，實用面積呎價約25617元。