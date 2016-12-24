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﻿康澤花園獲1.75萬承租

2016-12-24 列印
　　二手市場再錄租賃個案，Q房網高級營業董事余韋達表示，北角康澤花園D座高層5室，面積407方呎，以1.75萬元租出，呎租43元。香港置業高級聯席董事文愛玲表示，奧運站帝峯．皇殿7座高層B室，面積1015方呎，屬3房間隔，望海景，月租4.7萬元，呎租46.3元，業主於2010年6月以約1515.3萬元購入上址，現租約3.7厘回報。

龍蟠苑呎租37.7元

  利嘉閣市務經理黃子輝表示，鑽石山龍蟠苑C座中層16室，面積353方呎，原則1房間隔，其後改建為兩房單位，望樓景，以每月1.33萬元租出，呎租37.7元。

  業主於2011年12月以232萬元購入單位，可享租金回報率約6.9厘。
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