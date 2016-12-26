﻿線條型格居

有時候，居室面積雖大，但間隔佈局上卻有不足之處，如今次介紹的室內設計個案，單位原裝間隔即遇到上述問題，設計師調動部份牆身，將原本屬間隔缺點的地方，化身成單位一大特色，完全是化腐朽為神奇。



此室內設計個案實用面積廣達1600方呎，居者主要為戶主一家三口，單位部份結構牆佈局比較突兀，令空間可用度大減，設計師一大重任是改善間隔缺點。



玄關的結構牆不能拆除，視覺上亦突兀，設計師重新調動毗鄰主人房牆身，用填補法把客廳位置的L形凹位改成雜物房。此舉不但善用結構牆帶來的空間，裝飾後賣相與一般特色牆無異；至於面向玄關的凹位則加裝了入牆長椅，方便戶主及家人可更換鞋履。



客廳中間的另一個結構柱位，鋪上暖灰色雲石紋磚延伸至露台，將柱位融入設計中，修飾牆身之餘，亦為廳堂注入層次型格味道。飯廳正上方天花的橫樑，設計師在兩旁掛上白色吊燈，配合長身木餐枱，平衡了整個視覺感官。



房間走廊較為窄長，設計師將飯廳側的書房改成玻璃間隔，同時擴闊廚房入口，改善了原先光線不足的情況，亦令走廊顯得較短及闊落。



單位原本是5房雙套房間隔，但現在已改動為4房雙套房格局。其中1間客房及套房打通成為兒子睡房，房間內分別設有寢區及遊戲室。佈置及選材上考慮到小朋友長大後仍能滿足其喜好，於是採用了格子線條牆紙，以及藍灰兩色矩形拼湊而成的捫布床頭板，可配合小孩不同成長階段。



主人套房間隔未有太大改動，但貯物上則花了功夫，除設置衣帽間亦加設衣櫃，另房間以灰色為主，配合梯形的捫布牀頭板，為房間增添不少時尚感。