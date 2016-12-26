﻿渣甸山永安閣 罕見複式連花園

永安閣坐落渣甸山布思道，位處高地，環境清靜。屋苑由2座物業組成，共68伙單位，全數實用面積逾千二方呎，特色單位更只得4伙，可遇不可求。是次參觀其中一個連花園複式單位，內櫳四正實用，裝潢簡約舒適。



永安閣不僅位處渣甸山高處，且距離銅鑼灣市中心僅數分鐘車程，可謂靜中帶旺；加上內櫳間隔四正，不設窗台，向來甚受上流人士青睞。屋苑樓齡雖逾40年，但現時正進行外牆翻新工程，因此入貨後毋須擔心大廈維修費問題。向來盤源稀少的永安閣，其特色單位僅得4伙，更是矜貴。如是次走訪的複式大宅，實用面積2436方呎，另設500方呎花園，業主叫價5800萬元，價錢不但與同區一千方呎左右單層住宅相若，更是屋苑唯一特色放盤，實屬罕有筍盤。



大宅門口設於地下，入內便是鋪有木地板的方正大廳。客廳以粉紅色牆身襯托，能輕鬆佈置沙發及長椅，並有大型組合櫃。飯廳一邊有長餐桌靠牆而立，另有木椅及書櫃等大型家具，空間非常寬裕。沙發及餐桌旁均設多扇偌大排窗，外望平台花園。花園面積寬廣，達500方呎，以玻璃門連接大廳，內置休閒桌椅作乘涼之用。



單位設內置樓梯，私隱度極高，一上樓便是家庭廳。家庭廳同樣闊落四正，置有四座位圓形木餐桌及小型沙發，並設有多扇廳窗促進室內採光。



單位原則5房連2套房，現於地下再劃出1房，變為6房雙套房。各房間均間隔方正，可輕鬆放置大型雙人牀及大衣櫃等寢具；並設有近落地大窗，採光充裕。廚房呈正方形，內櫳置有多套白色廚櫃及煮食櫃台。浴室保養簇新，以白色為主調，浴缸裝有磨沙屏風，令浴室更靈活實用。上述為永安閣低層單位，實用面積2436方呎，採6房連2套房3廳間隔，連500方呎平台花園，另設1工人套房，原則5房連2套房。業主現叫價5800萬元連2車位放售，實用面積呎價約23810元。