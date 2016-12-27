﻿西貢慧園 木系廳堂環抱翠綠

慧園位於西貢南圍，與匡湖居相距不足10分鐘車程，屋苑規模較細，僅設8幢洋房，目前只有兩個放盤。是次介紹當中一間雙號屋，實用面積逾1500方呎，外望整片園林山景，翠綠環抱，內部裝潢則具異國風情。



廳中全選用木系裝潢，不論地板、牆身或電視櫃皆為木製。白色的天花與褐色的天花角線成對比，勾劃出寬敞偌大的廳堂。客、飯兩廳相連，間隔修長，分別據左右兩邊。廳中鋪上繁複古典花紋大地毯，上置暗紅皮革沙發組合，深色系的佈置風格，配合那鮮明的花紋，整屋洋溢着濃厚異國風。毗連的飯廳布置無異，長形餐桌靠牆擺放，上方精緻吊燈同收照明及點綴之效。另一邊牆上以仿壁爐作裝飾，更凸出大屋別具一格的設計。



通過兩廳前的走廊，即抵大宅偏廳。廳中闢出一角建有吧台，然後保留大片活動空間，只放兩張休閒椅，營造慵懶悠閒的感覺，不時與知己親朋小酌兩杯，閒談一番，放鬆身心。偏廳兩邊皆為落地玻璃門外連花園，引自家花園景色入室，有綠樹襯托，採光度亦高，空間感更強。



大屋採5房間隔，其中一間為套房，均設偌大窗房。主人套房最為寬敞，承大廳風格，異國風不減。大牀置中，三邊下牀不成問題，牀尾位置擺放梳妝枱後，空間依然十分充裕。一側露台外望翠綠山林，為繽紛睡房添上一點平和。另一房間感覺較為樸實，白色牆身配上石材，深淺對比和諧，一側長窗亦可擁連綿山巒。



廚房為「U」形設計，三邊皆成料理桌，且正對排窗，有助疏走油煙。多組廚櫃則確保收納量。淡雅浴室磨砂窗戶圍上金邊，搶眼瑰麗。



以上介紹的是慧園雙號屋，實用面積1587方呎，採5房3廳1套房間隔，另設約500方呎花園及天台，外望山景，大宅可泊4車。業主現叫價2280萬元放售，折合實呎價約14367元。