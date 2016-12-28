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日報新聞 > 地產

﻿又一居獲2.9萬元承租

2016-12-28 列印
　　中上價屋苑頻錄租務個案，利嘉閣高級聯席董事蘇學倫表示，九龍塘又一居23座中層B室，面積660方呎，屬3房連套房間隔，月租2.9萬元，呎租43.9元，業主於今年9月以1118萬元購入，可享3.1厘租金回報。

雲暉大廈呎租56.2元

　　中原高級分區聯席董事黃斯潁稱，跑馬地雲暉大廈B座中層2室，面積1513方呎，屬3房連套房間隔，以8.5萬元租出，呎租56.2元。業主於14年以4275萬元買入，租金回報2.4厘。

　　香港置業市務經理（銷售）黎子俊表示，西半山寶翠園3座高層D室，面積659方呎，屬2房連套房間隔，以約3.1萬元出租，呎租47元，業主於2007年1月以約527萬元購入上述單位，租金回報約7.1厘。
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