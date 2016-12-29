﻿空間改造 化間隔缺點成單位特色

有時候，居室面積雖大，但間隔佈局上卻有不足之處，如今次介紹的室內設計個案，單位原裝間隔即遇到上述問題，設計師調動部份牆身，將原本屬間隔缺點的地方，化身成單位的一大特色，完全是化腐朽為神奇。



這間位於深井碧堤半島的室內設計個案，是一間實用面積廣達1,600方呎的相連戶，空間雖然闊落，但居住人數不多，居者主要有戶主一家三口，但因為部份結構牆的佈局比較突兀，令空間可用度大減，要改善間隔缺點，就要借助設計師的巧妙心思。



突兀凹位變雜物房



玄關位置那道結構牆，既不能拆除令空間更見使，視覺上亦突兀，因此設計師重新調動毗鄰的主人房牆身，用填補法把客廳位置的L形凹位改成雜物房。此舉不但善用結構牆帶來的空間，裝飾後賣相與一般特色牆無異；至於面向玄關的凹位則加裝了入牆長椅，方便戶主及家人可更換鞋履。



客廳中間的另一個結構柱位，鋪上暖灰色雲石紋磚延伸至露台，將柱位融入設計中，修飾牆身之餘，亦為廳堂注入層次型格味道。飯廳正上方天花的橫樑，設計師在兩旁掛上白色吊燈，配合長身木餐枱，使結構橫樑變得不起眼，平衡了整個視覺感官。



房間走廊較為窄長，設計師將飯廳側的書房改成玻璃間隔，同時擴闊廚房入口，改善了原先光線不足的情況，亦令走廊顯得較短及闊落。為保留書房私隱度，向飯廳的玻璃間牆設有捲簾。



單位原本是5房雙套房的間隔，但現在已改動為4房雙套房格局。除了上文提及的書房，毗鄰的客房及另一套房則打通成為兒子睡房，以求有更多空間供小朋友活動及玩耍，房間內分別設有寢區及遊戲室。



兒童房設遊戲室



房間佈置及選材方面，考慮到小朋友長大後仍能滿足其喜好，於是採用了格子線條牆紙，以及藍灰兩色矩形拼湊而成的捫布牀頭板，既能展現年輕活潑色彩，亦不會過於孩子氣，可配合小孩不同成長階段。



至於另一端的主人套房，內部間隔未有太大改動，不過在房間的貯物上則花了功夫，除了設置衣帽間外，亦加上衣櫃，提高整體貯物量。另房間以灰色為主，配合梯形的捫布牀頭板，為房間增添不少時尚感。