﻿寶雲閣淺調廳堂清新優雅 露台賞山海景

寶雲閣位於中半山寶雲道，為單幢設計，鄰近香港公園，環境寧靜。是次參觀的中層單位，實用面積1485方呎，外望開揚灣仔一帶繁華景致及部份維港，而單位室內裝潢則以淺色為主，配以假天花及盆栽點綴，塑造自然華麗家居。



大廳採用白色假天花及淺棕色地台設計，大大提升空間寬敞感，更添上一份貴氣。客廳使用淺褐色沙發及木茶几，旁邊有綠色盆栽點綴，一旁設有玻璃趟門連接露台。



另外，業主於沙發旁劃出開放式工作間，旁邊備有大窗戶，提供光亮工作環境。飯廳佈局沿用客廳色調，空間感互相呼應，同時間隔四方闊落，放置大型8座位長餐桌後亦毫不侷促。



大露台賞維港



主人套房寬敞四正，置大型雙人牀後，餘下仍有充足私人空間。房內更有隱蔽式衣帽間，提供獨立更衣空間。其餘房間亦寬敞四正，家具佈局有彈性。廚房呈長形間隔，備有白銀色廚櫃爐具，感覺時尚。浴室佈局以白色為主調，並分別置浴缸及企缸，可滿足不同住客所需。



連租約及車位



上述單位為寶雲閣中層B室，實用面積1485方呎，從單位外望，視野開揚，對正灣仔一帶商業區，遠看部份維港，業主現叫價5200萬元連1車位及租約放售，實用面積呎價約35017元，現時月租71000元，租約於2018年7月完死約，租金回報率約1.6厘。



放盤方面，現時該豪宅約有7個單位放售，實用面積呎叫價約33000元，近期錄得低層A室易手，實用面積1445方呎，成交價4038萬元，實用面積呎價約27945元。



寶雲閣共有39伙，設有泳池及私人會所，由於該豪宅外接寶雲道為純住宅地段，故住客可乘坐小巴，需車程約20分鐘，可達中環港鐵站及市中心，可解決購物及交通需要。