﻿偉華中心錄高價承接個案

二手交投淡靜，個別屋苑再錄高價成交。沙田偉華中心一個高層戶，以每呎1.59萬元易手，創屋苑近1年新高，涉資465萬元，新買家為上車客。



美聯聯席區域經理陳國良表示，沙田偉華中心3座高層D室，實用面積308方呎，以465萬元成交，呎價15907元，屬屋苑近1年新高水平，新買家為同區上車客，因見單位方向及景觀優質，同區罕有難求，故即時決定承接自用。原業主於12年5月份以約298.8萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約166.2萬元，物業升值約56%。



世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，火炭駿景園10座高層B室，實用面積974方呎，為3房（1套）加工人套房間隔，坐向西北望山景，以1075萬元易手，實用呎價11037元，屬市價水平，原業主早於2001年8月一手購入，作價433.8萬元。



祥益副董事胡志偉稱，屯門翠寧花園3座低層D室，剛以479萬元（已補地價）易手，面積592方呎，呎價8091元，屬高價成交。



利嘉閣高級經理梅衛賢指，灣仔囍匯2座低層D室以780萬元獲首置上車客承接，單位為開放式戶，坐向西面，享開揚景觀，實用面積339方呎，呎價約23009元，原業主於2013年底以約631.4萬元一手購入上述物業。



中原高級分行經理柯勇表示，將軍澳天晉II 3B座高層D室，實用面積550方呎，兩房間隔，坐向東北方，成交價793萬元，實用呎價14418元，原業主於2013年2月以597.52萬元一手買入單位。



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