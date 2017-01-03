﻿樸實自然居 重塑空間感

相信不少人的夢想居所是可坐擁海景，若能掌握線條與色調運用，相信能使型格簡約居室錦上添花。設計師以樸實自然為設計主調，透過規劃間隔來重新塑造空間感，並以少量工業風家具作為點綴，呼應戶外開揚景致，為戶主夫婦的居室注入自然氣息。



這間位於屯門黃金海岸的設計個案，原為2房1套間隔，戶主夫婦希望充份利用空間，故此邀來設計師Charlie重新規劃空間，將原本的一間客房改建成半開放式書房及衣帽間，另外亦擴建了主人房，並將洗手間納入其中，延伸了的房間以實木特色牆包圍，散發着一種原始的韻味，成為居室一大亮點。



鐵框玻璃門添工業味



飯廳以黑 、白、啡為主要色調，沒有多餘的裝飾，設計簡潔。戶主為居室亦添置了不少木質家具，包括飯枱及書架，並配合飯枱後的工業風鐵框門，加上日光的映照及白色牆身的襯托，自然的格調與工業風的配搭反而顯得和諧，為樸實無華的設計增添型格味道。



從主人房延伸出去的實木特色牆，使毗鄰的客廳增添了大自然的氣息，牆身放置了掛牆電視及音響設備，戶主可一邊聆聽醉人的音樂，一邊欣賞黃金海岸景色。簡潔整齊的佈局使客廳與窗外景色更加融為一體，實木牆上的木紋與淨白牆身明顯對比，有更強的立體感。



主人房與客飯廳同樣走簡約路線，而被納入主人房的洗手間則改為玻璃間牆，呈現出時尚感，日光可穿過玻璃映到房間不同角落，使空間更為透亮。



儘管房門與睡牀之間的走廊較窄，但設計師巧妙地利用了玻璃的特性，使視覺上不會覺得侷促；主人房採用暖色照明，拉上窗簾後可讓人感受到溫暖氣息。為了方便女戶主裝扮，設計師特意在梳妝枱周圍安裝小燈泡，增加光線並提高裝感。洗手間以雲石及瓷磚作為主要材質，洗手盆下的雲石板可供放置洗滌用品及雜誌書籍，層板設計能提供貯物空間，亦較櫃子輕盈。



半開放式書房衣帽間



原來的客房被改建成半開放式書房及衣帽間後，窗外日光容易聚焦到書桌上，戶主可利用自然光在書桌上工作或閱讀。設計師亦在門口一旁設置了黑板牆，讓在家中作客的朋友可寫下留言，而黑板牆後的高身入牆櫃則集鞋櫃與貯物櫃於一身，收納了洗衣機及吸塵機等電器，令空間更簡約企理。



由於戶主喜好品酒，門口一旁的白色櫃亦收藏了一些酒類及品酒器皿。至於毗鄰的廚房，使用了以木紋膠板及光面膠板製造的廚櫃，啡白色調呼應了設計單位的同系用色，廚櫃組合的簡約線條亦使空間感更強。