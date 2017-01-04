﻿清水灣半島呎價1.29萬新高

中原副區域營業經理陳凱超表示，西灣河嘉亨灣3座高層B室，實用1129方呎，3房套間隔及工人套房，享全海景，屬屋苑樓王，以2700萬元易手，呎價23915元。買家屬於同區分支家庭。原業主於10年3月以1960萬元買入，持貨6年，帳面獲利740萬元，升值38%。
屯門市廣場392萬易手
美聯區域聯席董事梁浩文表示，屯門市廣場8座高層H室單位，實用面積363方呎，兩房間隔，以約392萬元成交，折合實用呎價約為10799元，新買家為一名上車客，見單位高層企理，價格合理，故拍板入市。原業主於11年9月份以約202.5萬元購入上述物業。
長沙灣曉悅現蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，該大廈高層B室1房戶，面積273方呎，新近以443萬元沽出，呎價16227元。原業主於14年3月以約499萬元購入，帳面蝕近56萬元。此外，由於原業主持貨不足3年，須支付樓價1成額外印花稅，逾44萬元，合計最少蝕近100萬元離場。
世紀21將軍澳分行經理魏仕良表示，將軍澳怡心園3座極高層G室，595方呎，3房套房間隔，由區內用家以595萬元承接，呎價10000元，屬市價。原業主於06年以260.8萬元購入，帳面獲利334.2萬元，升值1.3倍。