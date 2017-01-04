 Advertisement
  • 2017年1月4日 星期三
  • 20º
  • 80%
熱門： 2017鄭欣宜飛鵝山楊采妮麥當勞

日報新聞 > 地產

﻿清水灣半島呎價1.29萬新高

2017-01-04 列印
■將軍澳清水灣半島一高層戶，以675萬元成交，呎價12906元，成交額創屋苑2房戶新高，呎價更為歷史新高。
Previous Next

　　二手續錄高價成交，港置區域董事朱海傑表示，將軍澳清水灣半島8座高層C室2房戶，實用523方呎，屬屋苑單邊海景樓王，連裝修，獲外區首置客以675萬元購入，呎價12906元，成交額創屋苑2房戶新高，呎價更為歷史新高。

　　中原副區域營業經理陳凱超表示，西灣河嘉亨灣3座高層B室，實用1129方呎，3房套間隔及工人套房，享全海景，屬屋苑樓王，以2700萬元易手，呎價23915元。買家屬於同區分支家庭。原業主於10年3月以1960萬元買入，持貨6年，帳面獲利740萬元，升值38%。

屯門市廣場392萬易手

　　美聯區域聯席董事梁浩文表示，屯門市廣場8座高層H室單位，實用面積363方呎，兩房間隔，以約392萬元成交，折合實用呎價約為10799元，新買家為一名上車客，見單位高層企理，價格合理，故拍板入市。原業主於11年9月份以約202.5萬元購入上述物業。

　　長沙灣曉悅現蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，該大廈高層B室1房戶，面積273方呎，新近以443萬元沽出，呎價16227元。原業主於14年3月以約499萬元購入，帳面蝕近56萬元。此外，由於原業主持貨不足3年，須支付樓價1成額外印花稅，逾44萬元，合計最少蝕近100萬元離場。

　　世紀21將軍澳分行經理魏仕良表示，將軍澳怡心園3座極高層G室，595方呎，3房套房間隔，由區內用家以595萬元承接，呎價10000元，屬市價。原業主於06年以260.8萬元購入，帳面獲利334.2萬元，升值1.3倍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd