﻿清水灣半島呎價1.29萬新高

熱刺今晚英超主場硬撼榜首車路士，是聖誕新年快車賽期壓軸大戰。主隊近期重上勝軌正逢四連勝外，對上六次主場跟藍獅交手僅嘗一敗，可見球隊近況和對賽往績同樣不輸蝕，今仗有望藉地利結束客軍英超十三場連勝走勢，一於敲主勝。（now621台、LeSports HK App周四凌晨4:00直播） 熱刺最近於英超一口氣連勝侯城、般尼、修咸頓和屈福特，信心和氣勢全面建立，更重要是隊中兩大進攻重心哈利卡尼和迪利阿里全面復勇，後者近三仗聯賽共有五個入球，確保了今仗的取勝本錢。 對賽往績方面，熱刺近六次主場迎戰車路士得一勝四和一負，再配合他們本季聯賽主場七勝兩和的不敗佳績，更證今仗有全取三...

2017-01-04