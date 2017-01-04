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﻿海怡半島獲1.95萬承租

2017-01-04 列印
　　港鐵南港島線通車後，鴨脷洲一帶屋苑租務交投活躍。Q房網高級營業經理鄺志達表示，鴨脷洲海怡半島22座中層A室，實用面積584方呎，屬2房間隔，單位望開揚景，獲本區租客以1.95萬元承租，折合實用呎租約為33.4元。

雅詩大廈呎租40.7元

　　鄺志達又稱，自南港島線開通，海怡半島租盤多人查詢，現時市場上暫剩約15個租盤，而較受歡迎2房及2房半亦只剩3個，平均月租由1.8萬升到1.92萬起，升幅約6.7%。

　　港置高級聯席董事李志文表示，跑馬地黃泥涌雅詩大廈高層A室，實用面積約1051方呎，屬3房套間隔，望馬場景，以約4.28萬元租出，折合實用呎租約40.7元。新租客為區內客，因心儀單位附近環境清幽，故決定承租。
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