﻿名門精緻裝潢優雅廳堂 露台遠眺維港

名門坐落大坑半山，鄰近虎豹別墅，依山而建，環境清幽。屋苑由4座物業組成，共383伙，樓齡僅10年，物業附近有多條巴士小巴線，起居方便。是次為大家走訪其中的高層單位，實用面積1796方呎，3房雙套房，內擁高雅裝潢，外享開揚美景，遠眺維港。



名門設有大型戶外泳池、噴水池廣場及會所，內設健身室、宴會廳及桑拿室等，配套完善。屋苑4幢物業中，除5座主打800方呎左右中型單位外，其餘1至3座僅提供逾千方呎大房。如是次介紹的3座高層單位，實用面積達1796方呎，大宅客飯兩廳相連，內籠呈正方形，易於佈置大型長沙發及餐桌等家具。大廳以雲石地磚裝潢，配合大型水晶吊燈、天花燈槽、天花大鏡及牆鏡，令一室空間感大增，氣派豪華，璀璨奪目。露台以寬廣玻璃趟門連接大廳，玻璃門及窗闊如特大銀幕，橫跨大廳，引景入室。露台開揚寬廣，俯瞰繁華都會，維港煙花景盡入眼簾。



水晶吊燈點綴



單位原則5房雙套，現改為3房雙套房。主人套房呈深進長方形，面積寬敞，可輕鬆放置大型雙人牀及大衣櫥。房間以深色木地板配搭紫色花紋牆紙，優雅高貴。房內亦設多扇大窗，橫跨一室，採光充足，鳥瞰開揚市景及維港美景。除特大套廁外，套房更內置衣帽間，內有梳妝枱及大衣櫃。其餘房間同樣寬敞四正，窗戶偌大，方便裝修佈置，同享維港美景。



獨立廚房呈曲尺形，內置多套廚櫃及長形煮食櫃枱，並設偌大通風窗，外望山景。客套3廁均置浴缸，主人套廁更兼容雙洗手盆及獨立淋浴間，設備豪華。



上述單位為名門3座高層A室，實用面積1796方呎，採3房2廳連2套房間隔，連露台，另設1工人套房，原則5房連2套房。業主現以4400萬元連1車位放售，實用面積呎價約24499元。