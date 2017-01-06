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﻿凱譽獲2.28萬元承租

2017-01-06 列印
　　港置市務經理林麟稱，尖沙咀凱譽中層D室，為1房戶，面積349方呎，以2.28萬元租出，較開價2.4萬元微減1200元，平均呎租約65.3元。

　　利嘉閣分行經理梁志偉表示，南區雅景閣中層E室，面積988方呎，以6萬元「零議價」，租出，面積988方呎，呎租約60.7元。梁氏續稱，該屋苑上月至今暫錄2宗租務成交，平均實用呎租約56元，現時屋苑只有2個放租盤，入場費5.5萬元。

　　Q房網聯席董事招潔冰表示，柴灣杏花邨35座高層08室，實用面積615方呎，屬2房間隔，單位望東南海景，獲租客以2.35萬元承租，實用呎租約為38.2元，新租客為本區客，心儀單位望東南海景，而且杏花邨環境清幽，故決定租入該單位。
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