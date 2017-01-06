﻿北角半山豪宅錄減價成交 叫價議幅擴大

臨近年尾，豪宅市場淡靜，買家觀望氣氛濃厚，即使有放盤業主調低叫價，可惜仍然與買家還價幅度有明顯距離，令市場承接力下降。如北角半山豪宅市場於11月錄得約15宗成交，但12月迄今僅錄約6宗，其中區內老牌豪宅瓊峰園，有業主願意以樓價創新低將單位易手，才錄得首宗成交。至於區內指標豪宅賽西湖大廈及寶馬山花園，叫價有輕微下降，但暫時仍未能打動買家。



中原地產分區聯席董事林志達透露，北角半山業主向來持貨力強，所以即使在新辣招及美國加息後，叫價減幅有限，與買家期望仍有很大距離。



其中樓齡達49年的瓊峰園，位於天后廟道上，單位實用面積1313方呎及2379方呎，近月，僅有個別買家願意還價洽購，故該類單位業主心態較為軟化。



瓊峰園連車位減100萬易主



如C座中層1室，實用面積2379方呎，4房套間隔，連2個露台，坐享尖東至九龍灣一帶海景，原業主於8月開始以3980萬元連車位放售，至11月初，政府加辣，原業主仍保持叫價，但加息後動搖其對後市信心，即減價100萬元，改以3880萬元放售，最終以3800萬元連車位易手，實用呎價15973元，是12月份唯一成交，更創4年樓價新低。原業主於1970年以20.3萬元一手連車位買入單位，一直自住，現易手帳面獲利3779.7萬元。買家為首次置業人士，主要是尋找實用面積2000餘方呎單位作換樓。



現時，該豪宅約有4個放售盤，其中2379方呎單位佔2個，實用面積每方呎叫價約16400元。



賽西湖大廈睇樓量跌15%



世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，賽西湖大廈是北角半山老牌豪宅之一，11月錄1宗成交，而12月暫未錄買賣，主因是買家抱著執平貨心態睇樓，普遍還價幅度逾1成。美國加息後，有業主心態軟化，願意把單位叫價調低，幅度介乎1%至4%，但未達買家心目中價位，市場承接力不足。



如1座中層B室，實用面積1105方呎，業主於今年10月開始以2300萬元放售，直至加息後業主對後市信心下降，擔憂樓價下調，加息當日即把叫價減至2200萬元，約有4%降幅，實用面積每方呎叫價約19910元，低市價3%，但暫仍未有承接。據了解，業主看淡後市，故計劃售出單位後，先租住單位等候樓價下跌，才再次購入單位。



現時，賽西湖大廈約有25個單位放售，當中連租約放售約佔5成，並以實用面積1100餘方呎單位為主，主攻大家庭買家，實用面積每方呎叫價約19720元。



黃氏指，由14座組成的寶馬山花園，同樣是區內指標豪宅之一，聖誕及新年長假期關係，不少業主及買家均出外旅遊，令睇樓量下跌15%，雖然業主受加息打擊，把叫價下調1%至3%，如9座中層B室，實用面積877方呎，業主於10月開始以1530萬元放售單位，在政府加辣後已將叫價降至1500萬元，接著加息進一步打擊業主信心，叫價再減至1480萬元，低市價2%，可惜仍未賣出。



寶馬山花園約兩成有價講



而業主一直將單位自住，計劃售出單位套現後，再加碼於渣甸山購入更大面積單位換樓。整個屋苑於11月份錄得1宗轉手，12月暫未有開單。



目前，寶馬山花園約有22個放盤，美國加息後，約有2成業主願意調低叫價，但仍不能提升買家入市意欲。該豪宅以實用面積880餘方呎單位為主，實用面積每方呎叫價17740元。