﻿九龍站豪宅議幅漸擴 新年長假影響

受新年長假期因素影響，九龍站上蓋豪宅的睇樓活動減少，導致二手氣氛淡靜，12月份錄14宗成交，而11月份錄得18宗，其中君臨天下及漾日居均有業主叫價態度軟化，吸引買家入市；而凱旋門更錄得特色單位易手，作價約2.3億元。



中原地產客戶經理施蒂文表示，君臨天下於11月錄得4宗，而12月份則錄得7宗，已是九龍站交投最多豪宅屋苑，由於成交以低層單位居多，故拉低呎價水平，實用面積呎價28800元，如1座低層D室，實用面積794方呎，業主於2012年以1788萬元購入作自住，並於2014年將單位同時放售及放租，接着成功租出後，轉為以2000萬元連租約方式放售，直至12月份業主接受買家還價150萬元，以1850萬元將單位轉手，議價空間約有7%，實用面積呎價23300元。現時君臨天下約有140個單位放售，當中低層單位約佔34個，低層園景單位實用面積呎叫價23500元，低層海景單位實用面積呎叫價30000元。



君臨天下140伙放售



美聯物業區域聯席董事彭文浩表示，漾日居的成交表現同樣一般，始終因為不少業主及買家也離港旅遊，睇樓量因此約有2成跌幅，個別業主放盤心態開始軟化，願意以低於市價放賣，錄得3宗成交，與11月份成交量相若，12月份實用面積呎價19000元，包括1個5座中層C室，實用面積933方呎，2房間隔，業主於2005年7月以968.2萬元連車位一手購入，一直把單位作收租用途，直至2016年9月租出遷出，於10月開始以略低於市1800萬元連車位放售，直至12月份有買家洽購，業主接受降價70萬元，最終以1730萬元連車位易手，實用面積呎價18542元，低於市價約5%。



漾日居低市價放盤



目前，漾日居有約110個單位放售，有5成為連租約放盤，實用面積呎叫價20000元。該屋苑2房單位入場費約1600萬元，3房單位入場費約1700萬元，4房單位入場費約4000萬元。



彭氏又指出，鄰近漾日居的凱旋門，12月份亦因不少業主出埠旅遊，買賣入市意欲不高，11月份錄得6宗為少，而12月份錄得4宗成交，以優質單位為主，故拉高呎價水平，實用面積呎價41200元，有富豪斥資2.3億元連租約，購入摩天閣高層全層4伙，坐擁正南海景，全層單位合共實用面積4441方呎，業主原本開價2.7億元，與買家洽淡後，願意減價4千萬元易手，實用面積呎價51790元。



原業主為投資者，於2005年以9987萬元購入單位，帳面利約1.3013億元。



凱旋門交吉放盤佔三成



現時凱旋門約有130個單位放售，其中交吉盤約佔3成，實用面積呎叫價33000元，市場尚有1名業主持有高層全層3伙單位放售，當中A室是該豪宅最大單位，實用面積2756方呎，全層單位合共實用面積4567方呎，現以3.8億元連租約放售，實用面積呎叫價83207元。