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﻿藍灣半島低層2.32萬承租

2017-01-10 列印
　　二手市場屢錄租務個案，Q房網聯席董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座低層H室，面積566方呎，以2.32萬元租出，呎租41元。業主於2013年1月以615萬元購入單位，租金回報達4.5厘。

　　祥益地產高級營業經理潘鈺恒表示，屯門兆禧苑D座中層15室，面積415方呎，獲區內客以月租8600元「即睇即租」，呎租為20.7元。

兆禧苑呎租20.7元

　　中原高級分行經理黃達雄表示，大埔溋玥‧天賦海灣1座中層A室，面積1894方呎，屬4房連雙套房間隔，業主原本叫價6萬元，經議價後減至5.4萬元租出，呎租28.5元；據悉，業主於2012年7月以2165萬元購入單位，可享約3厘租金回報。

　　美聯區域經理羅敬業表示，將軍澳帝景灣6座高層H室，面積589方呎，以2.05萬元租出，呎租34.8元。
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