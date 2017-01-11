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﻿華都花園低層呎租24.3元

2017-01-11 列印
　　二手屋苑屢錄租務個案，祥益地產高級營業經理袁思賢表示，屯門華都花園2座低層B室，面積412方呎，屬兩房間隔，以1萬元租出，呎租24.3元。

　　香港置業高級聯席董事文愛玲表示，奧運站帝柏海灣2座低層D室，面積743方呎，為3房連套房設計，業主原先叫租以約3.7萬元，經議價後，以約3.5萬元租出，呎租47.1元，業主於2009年6月以約728萬元購入，租金回報約5.8厘。

　　Q房網營業經理馬宏恩表示，西半山寶威閣B座低層04室，面積1359方呎，以5萬元租出，呎租36.8元。據了解，業主早於1988年9月以195.5萬元購入單位，可享約3.1厘租金回報。
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