﻿私家鏢場 簡約為主 注入現代氣息

很多人除了將嗜好融入生活外，更會將之引入居室，如今次介紹的室內設計個案，是單身一族男戶主私家居所，他其中一項嗜好是近年大熱的擲飛鏢，所以廳堂特別闢出空間作飛鏢區，讓一眾有共同喜好的親友聚會時更加盡興。



這間位於馬鞍山嘉華星濤灣的2房戶，居者主要是單身的男戶主，所以空間亦算充裕，而間隔上的改動，則主要位於廚房與飯廳間的牆身，半開放式廚房配以可靈活拉趟的餐桌，令空間更顯開揚。



水松板護牆身



室內設計師Joe Tang表示：「男戶主希望居室設計以簡約為主，再注入點點現代氣息，所以顏色上不乏灰黑兩色，但同時為了不讓色調太冷，特別配搭略帶微黃色調的牆漆和燈光，以及水泥色的地磚，為居室注入溫暖感。」



客飯廳之間的位置，設計師將之闢為飛鏢區，以滿足男戶主的喜好。戶主其中一個嗜好是擲飛鏢，這個亦是經常與好友聚會時的活動，所以他希望在居室中亦能添置相關設施，方便與好友聚會時互相切磋。鏢靶後方的灰色牆飾，其實是水松木再加上灰色裝飾，以保護後方牆身。



為免過於單調，對面的電視牆有磚牆圖案裝飾，雪白色調保持了簡約風格，但仍有其層次感。



男戶主間中會「煮番幾味」，加上設計師希望令廳堂顯得闊落，所以在廚房的佈局上亦有改動。Joe指出，「一般家庭或者會利用廚房與飯廳之間的牆身，加設大型貯物櫃，但由於居室為男戶主一人居住，所以貯物量相對較少，於是打通了這道牆身的上半部，以玻璃間隔，將廚房改為半開放式，務求增加廳堂的開揚感覺。」



廚房改半開放式



重新裝修的廚房，色調主要為黑白兩色，立體波浪紋的牆磚，為直線為主的空間作出平衡。洗手間同樣是經過全面翻新，空間以深色調為主，企缸設計亦見慳位。



主人房及書房間隔本身亦見方正，故未有改動，前者簡約感十足，一切以實用為主，一列長長的貯物櫃，容量相當可觀。由於戶主有不少書籍，亦因工作關係要同時使用多部電腦，故書房有充裕的貯物空間，而書桌亦相應闊長，方便戶主工作。