﻿御葡萄高曠長廳時尚優雅 盡享開揚景致

元朗牛潭尾豪宅洋房葡萄園分3期而建，其中2期御葡萄鄰近新田公路，全數26座洋房，樓齡僅8年，洋房面積較其餘2期為細，為鍾情郊區洋房住客入場之選。是次為大家走訪其中一間雙號洋房，內擁3間套房，裝潢時尚優雅；外享開揚山景及林景，恬靜舒適。



御葡萄全數洋房樓高2層，地下設有前後花園，頂層為天台。是次介紹的雙號洋房亦不例外。洋房地下乃大廳，呈長方形間隔，樓底高曠，配合天花燈槽及前後院高聳大門，盡顯氣派。甫入門，便是飯廳，屋主在此擺放了6座位玻璃餐桌，相當精緻，旁邊牆櫃放滿陶瓷及琉璃擺設，高貴優雅。



純白簡約裝潢



這座洋房大廳天花牆身及地板主要以純白色裝潢，簡約柔美；配上一面木鏡相間牆身及大型牆櫃，令一室增添時尚雅致。客廳擺放了褐色沙發及兩張躺椅，旁邊為後花園，以玻璃門連接。大型玻璃門採落地式設計，上端以玻璃窗封頂，構成一道玻璃牆，增進自然採光之餘，亦令大廳更高曠華貴。客廳外連花園，園內採日式庭園設計，以小石春及碎石鋪砌，伴有青葱灌木，幽靜怡人。



洋房共有3間房間，全屬套房，位於上層，房外為家庭廳。房間亦以全白色佈置，間隔方正。主人套房置大型雙人牀後，仍可三邊下牀，更可添置書桌；牀頭以牆鏡襯托，精緻華麗。房內設有大露台，以玻璃門連接，外有綠樹相伴，開揚清新。其餘房間亦四正寬敞，睡房有雙人大牀、大衣櫃及落地大窗；書房則有書桌及書櫃，亦有大窗，均景致開揚。



三套房設計



廚房則四方寬敞，兩邊及中間均設大型煮食櫃台，並有玻璃門連接後花園。浴室均以雲石裝潢，設獨立淋浴間；主人套廁更加添浴缸，裝潢素雅自然。



以上介紹洋房為御葡萄雙號屋，實用面積1610方呎，採3套房3廳間隔，另設1工人套房，前後花園合共1388方呎。業主現叫價2000萬元連2車位放售，實用面積呎價約12442元。