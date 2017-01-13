﻿凱旋門平台特色戶 柔光廳堂清新雅致

九龍站上蓋豪宅是不少富豪入市目標，今次為大家介紹凱旋門一個自製豪裝複式連平台單位，實用面積932方呎，賣點之一連970方呎平台，打造市區中的寧靜庭園，全屋裝修以淺色為主，配以假天花及掛飾，塑造不凡的家居。



馬上走入這個位於朝日閣低層C及D室，其中2個單位打通而成，實用面積共932方呎，單位附設970方呎平台為賣點之一，平台採用淺色地台，並放置戶外家具，在此外望九龍站的平台花園。



罕有自製相連



至於室內佈局以棕及白色為主調，一旁備有玻璃趟門，光亮美觀。客廳設有白色假天花及掛飾組合，並放置一套白色沙發。飯廳擺放白色圓形餐枱及啡色餐椅，營造清新進膳氣氛。



廚房為開放式設計，廚房設有白色廚櫃配套，下廚空間具彈性外，更倍感亮麗整潔。浴室選用一系列白色潔具及鐩櫃，浴缸與坐厠有玻璃分隔，塑造獨立浸浴空間。



單位3房2廳間隔，主人套房地方闊落，可容納大型睡牀，牀前牆身有2幅掛畫裝飾，對面是淺綠色牆身配襯，為平淡空間加添化，同時加點藝術氣息。還有1房部分牆身使用藍色設計，予人涼快感。



凱旋門由4座物業組成，提供約1055個單位，屋苑自設有住客會所，泳池、健身室及宴會廳等，為住戶提供更多的休閒空間。還有，物業基座為大型商場圓方，至於另設港鐵九龍站及巴士及小巴總站，四通八達。



美聯物業高級客戶經理鍾慧桂表示，上述介紹凱旋門朝日閣的連平台單位，是同類單位唯一放盤，至於分層單位則有30個放售，單位實用面積呎叫價32000元。近期錄得朝日閣中層B室，實用面積960方呎，成交價2920萬元，實用面積平均呎價30417元。