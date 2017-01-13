﻿海怡半島相連特色單位 寬廣雅廳空間感強

海怡半島為鴨脷洲知名大型私人屋苑，自1991年至1995年間，分4期由多個發展商發展，共34座物業提供近萬伙住宅。屋苑雖然主打面積500至700方呎左右中型單位，但亦有業主巧花心思，自製特色相連豪宅，實用面積達1237方呎，內擁雅致裝潢。



大型屋苑海怡半島獨據鴨脷洲西面，自成一國，自設大型商場，附近又有大型海濱公園，環境舒適。加上港鐵南港島線於本月底通車，增設海怡半島站，大大減低住客通勤時間，亦令屋苑成為最近熱門搶手貨。是次走訪的中層大宅，由2個單位打通而成，更是矜貴罕有。大廳以白色牆身及木地板作基礎裝潢，配合天花燈槽及大型家具，布置溫馨又氣派盡現。



4房雙套



客廳位於鑽石形大廳中央，設有多扇偌大排窗，外望商場，景致開揚，令一室更顯寬敞。廳內有8座位米色長沙發靠窗而臥；飯廳位於沙發旁，已簡單佈置6座位中型餐桌，並設偌大廳窗。大廳另一端為開放式廚房及備餐間，設有長島吧枱，空間足以與親友共聚酣暢。廚房設雙洗滌槽及3個電磁爐頭，並有多組白色廚櫃及吊櫃，貯物量充裕。



大宅設有4房雙套，主人套房方正寬敞，裝潢簡約，可輕鬆放置大型雙人牀，更有餘裕添置長身矮櫃。房內更設衣帽間，內置大型衣櫃，驚喜實用；又有多扇大窗，採光充足。主人套廁則設有大鏡、雙洗手台及獨立淋浴間，設備豪華。其餘睡房均空間寬敞，或置雙人牀，或置單人牀及書桌，並有大型衣櫃。所有睡房均設大窗，景觀開揚，光猛通爽。



另外2個浴室分別內置浴缸及獨立淋浴間，保養簇新。大宅並設工作間，可放置洗衣機及雪櫃等工具。



上述為海怡半島13A座中層相連單位，實用面積1237方呎，擁4房2廳連2套房，另設1工人房。業主現叫價2500萬元放售，實用面積呎價約20210元。



