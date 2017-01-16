﻿元朗村屋慢熱細單位主導 睇樓交投量俱跌

新年長假期，加上受辣招和美國加息影響拖累，元朗區12月村屋買賣表現略遜，錄得約10宗成交，業主態度兩極，有全幢單位減價求售，亦有個別加價，選擇封盤的更佔3成。本刊今期介紹3個不同間隔之放盤，駿逸雅苑屬有管理之村屋，有中層戶叫價428萬元；深涌村頂層連天台及車位；而白沙村下複式則附花園，最新叫價680萬元。



元朗區村屋表現繼續受月初加辣影響，加上美國加息，雖暫時未見明顯影響，但市場普遍認為不樂觀，買賣雙方均持觀望態度，導致12月交投量下降，朗晴物業高級客戶經理梁先生坦言，12月「靜左少少」，11月辣招後仍錄得約30多宗成交，但12月僅錄約10宗成交，主要靠細價單位撐市。



梁續說，「現時睇樓人士大多為尋找700方呎分層單位，主要抱執平貨心態，有區內父母購入南坑村700方呎頂層連天台送贈兒子，成交價360萬元。」



南坑村頂層天台戶360沽



現時元朗區內放盤有限，只有不足50個，貼市價的約20個，而匙盤更是只有約10個，主要為分層單位。業主態度呈兩極化，白沙村有全幢單位原叫價1,580萬元，日前大減100萬元叫價1,480萬元。



不過，時代置業經理林先生亦提到，「現時業主大多想換樓也『唔急賣』，只怕『賣左買唔番』，唯有加價放盤，福慶村有下複式業主原叫價900萬元，其後加價80萬元至980萬元放盤，另外亦有約3成業主希望睇定後市而選擇封盤。」林補充，現時700方呎中層單位，約270萬元入場，而全幢單位入場價則約950萬元。



放租盤不足30伙



租賃方面，優越地產發言人陳先生表示，「元朗村屋租務表現尚算平穩，11月錄得約4宗成交，而12月暫錄得2至3宗承租個案，主要為小家庭尋找2房分層單位，而輕鐵沿線附近的單位亦較受追捧。」區內現有約有不足30個放租單位，主要均為分層單位，暫未見全幢放租，業主叫租企硬，現時可步行至元朗市中心的700方呎分層單位入場租金約1萬元，而上複式和下複式單位則普遍叫租約1.2萬元。