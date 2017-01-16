﻿「設計達人」鄧達智買地起樓 開餐廳進軍飲食業

香港近年鼓勵創意工業，著名時裝設計師鄧達智（William），早已突破框框，游走於不同範疇的創意工作。擅長將香港的本地元素融入他的時裝設計裏的William，最近在屏山購了1幅村屋地，正計畫動土興建自己的Dream House，希望在1年多後如期完成，再完成充滿個人風格的得意作品。



William身份多變，同時擁有著名時裝設計師、電台節目主持人、旅遊家及專欄作家等身份。在各個範疇中，William也是跳出固有框架的佼佼者。在時裝設計方面，他擅長把香港的本地元素融入他的時裝設計裏，例如「九龍皇帝」曾灶財的「墨寶」。William在1997年舉辦了「服裝人氣50年」時裝活動；在2004年建立全資擁有品牌「William」，現時該品牌在廣州、上海及北京均設有分店。



鍾愛大自然



William喜愛綠野鄉間，未出國讀書前，曾在鄧氏祠堂對出的一大塊田，種菜、種果，又鍾意通山跑。



「我自小喜愛山林，覺得有親切感。我一直想自己新屋有山丘同水圍繞着，還要有空間可設有水塘。而新買的屋地，業主已平整，但由於要按照政府的規格，小山丘要再構思，或會做一個細小山丘。可在小山丘上種上不同季節的花卉，例如梅花、杜鵑花、雞蛋花及無花果等。而水溪可以用荷花池及魚池替代。花園內則要種滿各式各樣紛芳的花卉，屋旁西面種有白蘭樹，可遮擋陽光；中間可種些小竹樹，看來優雅；而全園周圍可種桂花，園內擺放一些天然大石頭，閒時可以坐在石上，一邊休息，一邊呼吸各種花香味。」William還希望在花園內種植的植物當中包括有奇花異草，令新屋看來更有特色。



緬懷舊香港文化



William雖在屏山紮根多年，但首次置業，卻選購了中環行人電梯旁一帶的舊樓。他指出，我以前在英國讀書回來，居住中環蘭桂坊，其後在鴨巴甸街及奧卑利街置業，作自己辦事處及住所。當時行人電梯旁街道有香港舊日的足跡，不似今天的墟冚，以往有着陳舊、樸素、安靜等民生氣息；走訪該處，能令他緬懷童年居住於甘棠第附近西摩道時的點滴。



直至現在，William仍保留鴨巴甸街及奧卑利街的物業，只有部份售出。雖然行人電梯旁街道已轉型，但William仍很懷念以往街道上的人和事，以及街道的特色。