﻿西沙村屋盤源收窄價格硬淨 交投稍回軟 上車客主導

西沙村屋近月睇樓及交投量未見回升，市場僅錄3宗買賣，主要為上車用家，普遍業主叫價仍企硬，部分更封盤「唔賣住」，區內放賣盤源收窄，現不足40個，當中匙盤更只得約5個，今次本刊介紹瓦窰頭村全幢5房村屋，開價1,650萬元；而樟木頭村及西徑村同時有地下及中層戶，分別以355萬及390萬元放售。



臨近年尾，村屋買賣成交轉趨淡靜，加上新辣招推出已逾1個月，西沙村屋交投表現未有起色，嘉興地產分行經理曾先生表示，「西沙村屋過往平均每月錄約20宗買賣成交，但12月截至中旬落實的成交暫只得3宗，交投疏落，現時睇樓客主要為用家和上車客，比例各佔一半。」



暫錄得3成交



曾氏又提到，首置客未受新辣招影響，把握機會積極覓盤，目標集中於售價500萬元以下的700方呎分層單位，如新近1宗成交位於西徑村，建築面積700方呎的地下單位，坐擁海景，獲用家以575萬元承接。



明星置業高級客戶經理張先生則提及，「西沙區內買賣盤源逐步收窄，現時不足40個放賣單位，而匙盤更加買少見少，只得約5個，準買家要約睇樓亦有一定難度。



放盤業主普遍態度強硬，直至『要有實票』時才有2至3%的減價空間，亦有業主見快將過年，而選擇封盤『唔賣住』。」



趕新年前租樓



現時西沙村屋300至400方呎等細單位入場費約270萬元，而700方呎的中層單位開價380萬元起，至於優質全幢村屋則叫價1,400萬至1,600萬元不等。



租賃方面，世紀21奇豐客戶經理許小姐指出，「區內租務跑贏買賣，市場錄10多宗，部份外區客趁新年前租樓，帶旺租市，月租1萬至1.1萬元細價單位最受捧，另有複式戶獲承租，其中烏溪沙有下複式戶，面積約1,400方呎，以月租2.3萬元租出。租盤去貨速度快，現時僅有約30個，業主僅略減數百元，一般700方呎的單位叫租1萬元起，另複式戶月租2.7萬元起。」