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日報新聞 > 地產

﻿慧豐園錄換樓客承接個案

2017-01-16 列印
　　祥益地產高級營業經理潘鈺恒表示，屯門慧豐園錄換樓客成交個案，1座低層H室，實用面積579呎，三房兩廳連套廁，以502萬購入上址自住，平均呎價為8670元，屬市場價成交。原業主於2008年以約140萬購入單位，帳面獲利約高達362萬，單位升值逾兩倍易手。

　　世紀21奇豐物業大水坑分行經理程子健表示，馬鞍山富寶花園三房大單位成交，為4座高層G室，實用面積592平方呎，坐向西北享開揚景，放盤約2個月，原開價408萬元，終少議價以401.8萬元（居二市場價）易手，實用面積呎價6787元，創該屋苑居二成交價歷史新高。原業主於2001年12月購入上址，當時作價僅113萬元（未補地價），持貨至今易手帳面獲利288.8萬元離場，單位15年升值逾2.5倍。
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