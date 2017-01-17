﻿中上價屋苑頻錄高價承接

世紀21奇豐分行經理譚培坤表示，沙田第一城44座低層A室，面積284方呎，屬兩房間隔，望樓景，以442萬元沽出，呎價15563元，創同類單位呎價近1年新高。
據了解，原業主於2012年7月以250萬元購入，帳面獲利192萬元離場。
利嘉閣市務經理莊國寶指，元朗朗庭園3座高層H室，面積428方呎，以460萬元成交，呎價10748元，原業主於2011年2月，以約231.8萬元買入，帳面獲利約228.2萬元。
中原高級資深分區營業經理黃惠霞表示，荔枝角曼克頓山5座極高層C室，面積558方呎，望市景，以878萬元成交，呎價15735元。
據悉，原業主於2010年1月以539萬元買入單位，帳面獲利339萬元，樓價升值63%。
香港置業首席高級營業經理曾家輝表示，大角咀港灣豪庭4座高層B室，面積386方呎，以約593萬元沽出，呎價15363元，原業主於2009年1月以約228萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利365萬元，物業升值1.6倍。
世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，西灣河嘉亨灣1座高層F室成交，面積528方呎，以880萬元沽出，呎價16667元。
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