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﻿中上價屋苑頻錄高價承接

2017-01-17 列印
■將軍澳廣場一單位以735萬成交，呎價創同類單位新高。
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　　據星島地產網報道，中上價屋苑再錄高價成交個案，美聯營業經理林志堅稱，將軍澳廣場5座極高層G室，面積517方呎，屬3房間隔，望海景，以735萬元沽出，呎價14217元，成交呎價創同類單位新高，原業主於2004年10月以262.8萬元購入，持貨12年獲利472.2萬元，升值近1.8倍。

　　世紀21奇豐分行經理譚培坤表示，沙田第一城44座低層A室，面積284方呎，屬兩房間隔，望樓景，以442萬元沽出，呎價15563元，創同類單位呎價近1年新高。

　　據了解，原業主於2012年7月以250萬元購入，帳面獲利192萬元離場。

　　利嘉閣市務經理莊國寶指，元朗朗庭園3座高層H室，面積428方呎，以460萬元成交，呎價10748元，原業主於2011年2月，以約231.8萬元買入，帳面獲利約228.2萬元。

　　中原高級資深分區營業經理黃惠霞表示，荔枝角曼克頓山5座極高層C室，面積558方呎，望市景，以878萬元成交，呎價15735元。

  據悉，原業主於2010年1月以539萬元買入單位，帳面獲利339萬元，樓價升值63%。

　　香港置業首席高級營業經理曾家輝表示，大角咀港灣豪庭4座高層B室，面積386方呎，以約593萬元沽出，呎價15363元，原業主於2009年1月以約228萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利365萬元，物業升值1.6倍。

　　世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，西灣河嘉亨灣1座高層F室成交，面積528方呎，以880萬元沽出，呎價16667元。

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