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﻿瓏門獲1.8萬承租

2017-01-17 列印
　　二手屋苑紛錄租賃個案，中原資深分區營業經理劉月華表示，屯門瓏門2座低層C室，面積587方呎，屬3房間隔，以1.8萬元租出，呎租31元。業主於2014年以705.5萬元買入單位。

　　Q房網營業經理郭浩賢表示，九龍站天璽海鑽璽中層B室，面積1128方呎，屬4房間隔，望海景，獲外區客以5.5萬元承租，呎租為48.8元。

寶怡花園呎租19.8元

　　據了解，業主於2013年11月以3736.7萬元購入上述單位，租金回報約1.8厘。

　　祥益地產分行主管李意銘表示，屯門寶怡花園錄租客「即睇即租」個案，為2座中層A室，面積480方呎，屬兩房間隔，以9500元承租，呎租19.8元。

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