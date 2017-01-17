﻿暖調居停

理想的室內設計，除了顧及居者的生活要求之外，如能夠注入親情及甜蜜回憶的元素就更佳，但同時亦是對設計師功力的一大考驗。是次個案的設計師克服了單位間隔的問題，成功以「Modern Classic」設計主題，配合高貴典雅的線條及柔和色調，為戶主夫婦營造溫馨家居感覺。



本設計個案的戶主夫婦原本居於九肚山的三層獨立屋，有感年紀稍大，不便在獨立屋「上上落落」，於是搬到位於大埔逸瓏灣1,600方呎的4房連套房大宅，並特意邀來曾經替戶主設計單位的Eric Fung為單位設計操刀。



由於戶主夫婦有不少紀念品，設計師為了滿足戶主需要，特意在客廳設計了一個回憶牆，並設置雲石物料的展示架，也在飯廳牆身位置擺放了女兒的畫作，讓戶主能擺放具紀念價值的物件及隨時緬懷一番。



展示架式「回憶牆」



設計師沒有對間隔作出大變動，但呈正方形的客廳，三方牆身都有多面門戶，如廚房、大門及走廊等，限制了客廳空間規劃及布置，設計上增添不少難度，於是設計師於回憶牆毗鄰設置酒吧枱，把廳區在視覺上變成長方形，使空間的運用更合理，戶主亦可以在吧枱招呼親友。



此外，設計師保留了一些原有的裝修設計，例如深色系的房門、地板，以及玫瑰金的線條。設計師也在天花板、門板、櫃門及吧枱腳延續了玫瑰金線條設計，再在牆身及框門綴以珍珠白，能搭配原有設計之餘，也能使廳區煥然一新。因應戶主喜好，設計師加裝了大量照明燈，務求使居室每個角落在晚上能光亮依然。



玫瑰金框添高貴



至於房間方面，單位共有4間睡房，其中一間為主人套房。由於男女戶主在房間空間使用上各有所需，要求亦大不同──男戶主希望加大主人房空間，女戶主則因為衣物較多，需要一個更大的衣帽間。



主人房加設地台睡牀



為了滿足戶主不想房內櫃身太多的要求，設計師在主人房加設地台睡牀，以玫瑰金飾面圍邊，內藏燈槽，可作貯物櫃用。地台面料鋪上了防水地毯，即使濕水也有水珠凝結，容易清理。地台牀不但增加了貯物空間，地台高度平了窗台位置，增加了主人房的闊度，也使景觀的可視角度增加，戶主便能欣賞更遼闊的海景，這也是設計師最滿意的設計部分。主人房也增放兩排大衣櫃，衣帽間空間延伸兩倍，滿足女戶主對擺放更多衣物的需求。



男戶主在退休後更多時間在書房逗留，因此書房的設計也相當講究：以黑、白作主調色的書房，放置了灰色仿皮高身書櫃，中間可擺放書籍及用作陳列。為了方便兒女能隨時回來留宿，戶主夫婦選擇保留兩間客房，房間選用了玫瑰金框及雲石材質設計，以柔和的色調貫徹單位的高貴典雅的格調。